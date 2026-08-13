Recordado defensa monarca en el equipo de Nelson Acosta hoy labura en el Bío Bío, transportando a personal de la Delegación Presidencial.

Recordado con cariño en el Everton campeón del 2008 y con pasos por numerosos clubes del fútbol chileno, hoy la realidad de Cristián Oviedo está lejos de las canchas. El ex defensa trabaja como chofer en la Delegación Presidencial del Biobío.

“Es un cambio que la principio costó, uno siempre vivió del fútbol y fue un cambio que me pilló en un mal momento en el país por el estallido social. Después me tocó la pandemia, hubo mucho tiempo donde no se podía hacer mucho, reivindicarse, estudiar o seguir ligado al fútbol”, dijo a Sabes Deportes.

Pero el ex ruletero, Lota Schwager, O’Higgins y tantos equipos más la tiene clara hoy y se asume feliz con su nueva pega. “Gracias al deporte, la formación que tuve de competitividad y no echarme a morir, no me costó mucho involucrarme en una segunda vida”, admite.

¿Vuelve al fútbol? Así se proyecta el ex jugador

Cristián Oviedo disfruta de sus días como conductor en la Delegación Presidencial de la región del Biobío. Más tiempo familiar es la gran ventaja de su nueva fuente laboral, donde repasa sus antiguos días de futbolista.

Foto: Sabes Deportes

“La vida del futbolista es una burbuja, un deporte colectivo, pero que también la perseveracia y la individualidad siempre está presente. Se me abrió la posibilidad en la delegación, llevo un año y medio, y estoy bastante contento“, relata.

Para el central que le ganó una final a Colo Colo en 2008, como chofer “hay días difíciles y largos. Hubo que trabajar mucho por el tema de los temporales en la región, pero se pueden manejar los tiempos para estar con la familia. Lo más importante es que uno siempre puede llegar a su casa”.

“Quiero ver si me afirmo un poco aquí en el trabajo y ver algo relacionado en el deporte. Yo aquí en la zona juego mucho, todos me dicen que tengo experiencia para transmitir a los más jóvenes, saber expresarlo y para eso hay que tener preparación”, cerró.