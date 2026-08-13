El entrenador argentino nacionalizado boliviano fue cesado de sus funciones en Independiente y de inmediato surgió como candidato a la Roja.

Una noticia que impacta en el fútbol argentino repercute en el chileno, puesto que el entrenador Gustavo Quinteros fue despedido en Independiente, un estratega muy ligado al balompié nacional.

Los malos resultados en el Rojo le pasaron la cuenta al estratega, quien es recordado en Chile por sus pasos por Universidad Católica y Colo Colo, puesto que en ambos clubes fue campeón.

El nombre del argentino nacionalizado boliviano ha sido vinculado en más de una ocasión a la selección chilena, y ahora que está libre, de inmediato vuelve a aparecer como chance para la Roja, que no tiene cuerpo técnico.

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Presidente del Colegio de Técnicos de Chile le cierra la puerta a Quinteros

Como Gustavo Quinteros está a disposición, en RedGol le preguntamos al presidente del Colegio de Técnicos, Carlos Ramos, si le gusta la opción del argentino para el equipo nacional.

Ramos fue enfático y no quiere saber nada de Quinteros, a pesar que es un director técnico que conoce el medio chileno y que ganó títulos con dos equipos en el país.

Quinteros quedó libre. (Photo by Mateo Luis Occhi/Getty Images)

“No, no me gusta para la selección chilena. Principalmente por cosas que todo el ambiente sabe. Por su conexión con los empresarios, por ejemplo“, lanzó Ramos con dureza.

“Creo que en Chile hay gente nacional que puede tener las mismas herramientas que él o los mismos logros. Insistimos en que el DT de la Roja debe ser chileno”, agregó.

Gustavo Quinteros está libre y puede negociar con el gerente de selecciones, Felipe Correa, quien suma una nueva opción a los candidatos que maneja para llegar a la Roja.

En síntesis

Gustavo Quinteros fue despedido de Independiente por los malos resultados del equipo.

fue despedido de Independiente por los malos resultados del equipo. El entrenador está libre y aparece como candidato para la selección chilena .

. Carlos Ramos rechazó la llegada de Quinteros y pidió un DT chileno.