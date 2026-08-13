La Roja va por un triunfo en los amistosos que tendrá en Estados Unidos.

La Roja Femenina Sub-17 continúa afinando detalles para su próximo gran desafío: el Mundial de la categoría. En ese contexto, la selección chilena realizará una gira por Estados Unidos, donde disputará tres encuentros amistosos.

El primer compromiso será este jueves frente a Canadá, en un duelo que marcará el inicio de una serie que permitirá al combinado nacional sumar experiencia internacional.

Catalina Muñoz es una de las citadas a los amistosos de La Roja en Estados Unidos

Chile vs. Canadá: Horario y dónde ver

Chile vs. Canadá juegan este jueves 13 de agosto desde las 19:30 hrs , en el marco de la gira de La Roja Sub-17 en Estados Unidos.

Luego, volverán a la cancha el domingo 16 de agosto, nuevamente a las 19:30 horas, para medirse ante Estados Unidos. La gira finaliza el martes 18 de agosto, jornada en la que la escuadra nacional enfrentará a US Soccer Talent, desde las 17:30 horas.

El partido de La Roja Femenina irá en vivo por TV en la señal de Mega 2, entregando una alternativa para que los hinchas acompañen a la selección Chilena.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

Mega 2

VTR: 26/736

Claro: 519

DirecTV: 1155

Entel TV: 73

TUVES: 551

Mundo: 520

Mundo GO!: 50

GTD/Telsur: 839

Zapping: 27

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Convocadas a La Roja Sub-17

Para esta serie de compromisos, la entrenadora citó a 22 futbolistas, con una importante presencia de clubes del fútbol chileno.

Universidad Católica aporta siete jugadoras, luego de consagrarse campeonas Sub-16, mientras que Colo Colo suma seis convocadas.

También aparecen representantes de Deportes Puerto Montt, Rangers, Universidad de Chile, Santiago Wanderers, Cobresal y Huachipato.

Entre las novedades de la convocatoria destacan Amparo Abarca y Colomba Swaneck, quienes se incorporan al grupo para esta gira.

En resumen…