La Roja Femenina Sub-17 continúa afinando detalles para su próximo gran desafío: el Mundial de la categoría. En ese contexto, la selección chilena realizará una gira por Estados Unidos, donde disputará tres encuentros amistosos.
El primer compromiso será este jueves frente a Canadá, en un duelo que marcará el inicio de una serie que permitirá al combinado nacional sumar experiencia internacional.
Catalina Muñoz es una de las citadas a los amistosos de La Roja en Estados Unidos
Chile vs. Canadá: Horario y dónde ver
Chile vs. Canadá juegan este jueves 13 de agosto desde las 19:30 hrs, en el marco de la gira de La Roja Sub-17 en Estados Unidos.
Luego, volverán a la cancha el domingo 16 de agosto, nuevamente a las 19:30 horas, para medirse ante Estados Unidos. La gira finaliza el martes 18 de agosto, jornada en la que la escuadra nacional enfrentará a US Soccer Talent, desde las 17:30 horas.
El partido de La Roja Femenina irá en vivo por TV en la señal de Mega 2, entregando una alternativa para que los hinchas acompañen a la selección Chilena.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
Mega 2
- VTR: 26/736
- Claro: 519
- DirecTV: 1155
- Entel TV: 73
- TUVES: 551
- Mundo: 520
- Mundo GO!: 50
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- Zapping: 27
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Convocadas a La Roja Sub-17
Para esta serie de compromisos, la entrenadora citó a 22 futbolistas, con una importante presencia de clubes del fútbol chileno.
Universidad Católica aporta siete jugadoras, luego de consagrarse campeonas Sub-16, mientras que Colo Colo suma seis convocadas.
También aparecen representantes de Deportes Puerto Montt, Rangers, Universidad de Chile, Santiago Wanderers, Cobresal y Huachipato.
Entre las novedades de la convocatoria destacan Amparo Abarca y Colomba Swaneck, quienes se incorporan al grupo para esta gira.
En resumen…
- Chile Sub-17 disputará tres amistosos en Estados Unidos.
- Enfrentará a Canadá, Estados Unidos y US Soccer Talent.
- Los tres partidos serán transmitidos por Mega 2.