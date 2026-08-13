En el último día del mercado de fichajes, los cruzados se hicieron de los servicios del defensor argentino. Ahora, ¿podrá estrenarse el martes?

Tal y como se comprometió su dirigencia previo al duelo por octavos de final en Copa Libertadores, Universidad Católica ya hizo oficial el principio de acuerdo con el defensor argentino Agustín García Basso para que sea su primer refuerzo en este segundo semestre.

“El jugador se someterá a la revisión médica correspondiente, la que de ser superada con éxito, lo transformará en nuevo integrante del plantel de honor durante la temporada 2026″, informó la institución sobre el jugador de 34 años que ya está en nuestro país.

Más allá del anuncio, los hinchas de Católica necesitan respuestas claras a una pregunta que muchos se hacen luego de esta noticia: ¿podrá jugar García Basso la revancha ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores? Hay noticias poco alentadoras.

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¿Puede jugar García Basso la revancha en Libertadores con Católica?

En caso de que no hayan complicaciones con sus estudios y sea inscrito formalmente en el libro de pases de la ANFP, el ex Racing podrá ponerse la camiseta cruzada y quedar a disposición del técnico Daniel Garnero.

El tema es que García Basso sólo podrá jugar, por lo pronto, los encuentros de Universidad Católica tanto en Liga de Primera como la fase final de Copa Chile. Sin embargo, por reglamento de la CONMEBOL no estará para el duelo en Libertadores con Estudiantes.

Ahora, si La Franja se mete en los cuartos de final del torneo continental, ahí sí se podrán realizar hasta tres cambios en la lista de buena fe y será la última vez que se modifique la misma con miras a instancias decisivas. Por lo mismo, lo que ocurra el martes será clave.

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¿Cuándo es la revancha?

El duelo de vuelta por octavos de final en Copa Libertadores entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se disputará el martes 18 de agosto desde las 20:30 horas en San Carlos de Apoquindo.

En síntesis