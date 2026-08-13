Igor Lichnovsky sueña con el remontazo de la U ante Colo Colo en la Liga de Primera: “Vengo a ser campeón”

El defensor pasó los exámenes médicos y se va a transformar en el nuevo fichaje de los azules para el segundo semestre.

Una última movida tenía guardada Universidad de Chile en el mercado de fichajes, puesto que este jueves, justo cuando cierra el libro de pases, acordó el regreso de Igor Lichnovsky.

El espigado defensor de 1.88 metros regresa al equipo que fue su primera casa y tras periplos por Portugal, España, México y Arabia Saudita, retorna al Centro Deportivo Azul.

Lichnovky tuvo que someterse a los exámenes médicos de rigor tras su arribo al país, los cuales pasó sin problemas, para así transformarse en nuevo jugador de la U para el cierre de la temporada 2026.

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Lichnovsky apunta a que quiere ser campeón con la U

El seleccionado nacional se suma a Universidad de Chile, y luego de superar la prueba médica, indicó que ya tuvo un primer acercamiento con sus compañeros y con el entrenador Fernando Gago.

“Estoy con ganas de entrenar, ya pude saludar a todos mis compañeros hoy, al entrenador… Es el proceso normal”, dijo el zaguero central.

Además, Igor Lichnovsky no se achica pese a los 12 puntos que le lleva de ventaja Colo Colo al cuadro azul, puesto que dijo que volvió a Chile para ser campeón con el equipo de sus amores.

“Una de las motivaciones que tuve para venir es que veo al equipo muy bien y uno cuando viene a un lugar quiere lograr cosas. Por qué no ser campeón, impulsar a los más jóvenes“, cerró Lichnovsky.

Igor Lichnovsky se suma al plantel de la U y es el tercer refuerzo para el segundo semestre, agregándose a los llegados Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart.

En síntesis

Igor Lichnovsky acuerda su regreso a Universidad de Chile tras superar los exámenes médicos.

acuerda su regreso a Universidad de Chile tras superar los exámenes médicos. El defensor nacional llega desde el extranjero como el tercer refuerzo para la temporada.

para la temporada. Lichnovsky busca ser campeón con la U, que está a 12 puntos de Colo Colo.

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