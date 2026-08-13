El ente rector del fútbol mundial castigó a Blanco y Negro con el pago de US$400 mil dólares por dineros pendientes con el atacante paraguayo.

Un otrora reportero radial decía habitualmente que “siempre pasa algo en Colo Colo“. Si no es en lo futbolístico, es afuera de la cancha. Y así ocurre en esta ocasión, pues la institución recibió la notificación de un millonario castigo por parte de la FIFA.

Según reporta Cristián Alvarado de Radio ADN, hasta las oficinas de Blanco y Negro llegó la noticia de que tendrán que pagar una suma de US$400 mil dólares ($365 millones de pesos) al delantero paraguayo Darío Lezcano que se fue del club hace dos años.

El motivo de la sanción es por una deuda que Colo Colo tenía con el futbolista a raíz del pago del arriendo de su pase, donde al no recibir el dinero en tiempo y forma, Lezcano decidió recurrir a la FIFA para recibir una compensación económica.

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¿Por qué el castigo de FIFA a Colo Colo por Lezcano?

Todo se remonta al 2023, cuando el guaraní llega a la institución proveniente del FC Juárez, donde debían pagar determinadas cuotas vinculadas al arriendo de los derechos del futbolista, algo que supuestamente no ocurrió y por ello fue a pedir el dinero.

En diciembre del 2025, Darío Lezcano acudió a la FIFA para exigir que Colo Colo cancelara la deuda que inicialmente ascendía a los US$870 mil dólares ($795 millones de pesos chilenos). Sin embargo, tras la respectiva investigación bajó más de un 50 por ciento.

No es la primera vez que los albos reciben un castigo del ente rector del balompié mundial. Este mismo año, los condenaron a pagar US$459 mil dólares ($419 millones) por una deuda con Estudiantes de La Plata por el pase de Javier Correa.

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Los números del guaraní en el Cacique

Durante su paso por Colo Colo en el 2023 donde llegó para reemplazar a Juan Martín Lucero, Darío Lezcano disputó la miserable suma de 391 minutos en 13 encuentros a nivel local e internacional, donde convirtió cuatro goles.

En síntesis