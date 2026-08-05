Con una trayectoria de más de 20 años, este abogado e intermediario fue quien puso el nombre del golero de Cabo Verde en la órbita del Cacique, según reveló Daniel Morón. Y acá te contamos parte de su recorrido, que incluye varios fichajes albos.

Cuando Daniel Morón respondió cómo se forjó la llegada de Vozinha a Colo Colo, mencionó a un agente que tiene un largo historial en el fútbol. Desde hace más de dos décadas, el argentino Luciano Duthu participa activamente en diversas transferencias.

Es abogado e intermediario de futbolistas, aunque durante su trayectoria ha preferido el bajo perfil más que las luces. Pero el efecto del capitán de Cabo Verde que fue furor en el Mundial 2026 obligatoriamente hizo resonar su nombre en el estadio Monumental. Una vez más.

“La propuesta llegó a través de Luciano Duthu. Yo le decía que era muy difícil traerlo. Y me respondió ‘no creas”, contó el Loro Morón sobre el inicio de la gestión para contar con Vozinha. El intermediario trasandino admite que tiene en Gustavo Quinteros a “un gran amigo”.

Luciano Duthu junto a Gustavo Quinteros en Ecuador. (Foto: Instagram).

Y no es la primera ocasión que propicia una transferencia a Pedrero. Antes lo hizo con el atacante paraguayo Darío Lezcano. También con los argentinos Leonardo Gil y Agustín Bouzat. Según su recuento en Instagram, participó en el traspaso de Claudio Aquino a Guaraní de Paraguay.

Darío Lezcano anotó cuatro goles en 13 partidos por Colo Colo, donde totalizó 391 minutos de acción. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

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Agente que ofreció a Vozinha a Colo Colo llevó a Maxi Romero y a un subcampeón del mundo a Países Bajos

Además de ser el agente que puso en la mesa de Colo Colo a Vozinha, tiene en su currículum haber sido partícipe de dos traspasos a Países Bajos. Uno fue el de Maxi Romero, quien fue adquirido por el PSV Eindhoven en 10 millones de euros cuando jugaba en Vélez Sarsfield.

Maxi Romero en acción por el PSV Eindhoven: hizo un gol y dio dos asistencias en 17 partidos. (Getty Images).

El Tigre, goleador del Cacique en la temporada 2026, fue una apuesta fuerte de uno de los cuadros más ganadores del balompié neerlandés. Aunque su rendimiento estuvo lejísimo de las expectativas. Pero esa es harina de otro costal. En ese país también cerró a un defensor que a la postre fue subcampeón del mundo.

Se trata de Marcos Senesi, defensor que pasó al Feyenoord desde San Lorenzo de Almagro a cambio de 7 millones de euros. Con el tiempo, el zurdo zaguero emigró al Bournemouth de Inglaterra y durante el Mundial 2026, fue anunciado como incorporación del Tottenham Hotspur.

Luciano Duthu con Marcos Senesi, defensor argentino. (Captura Instagram).

En cuanto a directores técnicos, no sólo ha movido a Quinteros. También agenció a Juan Manuel Azconzábal, quien en Chile dirigió a O’Higgins y Deportes Antofagasta. Y a Cristian Fabbiani, centrodelantero que brilló en el fútbol chileno y devino en director técnico.