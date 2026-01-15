Es tendencia:
Colo Colo

Maximiliano Romero, el delantero de los 10 millones de euros que llega a Colo Colo

Maximiliano Romero surgió de Vélez y asomaba como una gran estrella al ser transferido al fútbol europeo, pero no logró consolidarse.

Por Felipe Escobillana

Maxi Romero llega a Colo Colo
© ArchivoMaxi Romero llega a Colo Colo

Colo Colo tiene acuerdo con el delantero Maximiliano Romero para que se convierta en el cuarto refuerzo de la temporada, tras las llegadas de Matías Fernández, Javier Méndez y Joaquín Sosa.

Será el reemplazante de Salomón Rodríguez, quien partió a préstamo al Montevideo City Torque y espera demostrar en el Cacique, a sus 27 años, por qué fue el gran precio del fútbol argentino hace algunos años.

Surgido en la cantera de Vélez Sarsfield, debutó con 17 años y su juego rápidamente llamó la atención en Europa: con apenas 18 años fue transferido al PSV Eindhoven, uno de los grandes de la liga neerlandesa.

Su pase fue altísimo: el elenco europeo pagó 10.5 millones de euros a Vélez, transformándolo en una de las grandes promesas trasandinas en ofensiva.

Maxi Romero jugó en O’Higgins el año pasado, donde tuvo un buen nivel

Romero no logra adaptarse al fútbol europeo

Lamentablemente para Romero, su estadía en el PSV no fue buena. Estuvo entre el 2018 y el 2022, donde apenas sumó 12 encuentros en el primer equipo y marcó apenas un gol. También disputó duelos en el cuadro juvenil.

Sobre esa experiencia, dijo el año pasado al llegar a O’Higgins que “me sirvió mucho, fui muy chico a una cultura diferente, se aprenden cosas. Es lindo país para vivir, es cómodo, pero por circunstancia de la vida volví a Argentina y ahora disfruto Chile. Me gustaría volver.

Luego de eso pasó a Racing Club, donde logra marcar 10 goles entre el 2023 y el 2024. Muy poco para haber arribado como delantero estrella, por lo que no siguió en la Academia.

Posteriormente fue a Argentinos Juniors y tampoco logró destacar. Su préstamo en el semestre anterior a O’Higgins buscaba relanzar su carrera, oportunidad que ahora tendrá en Colo Colo a los 27 años.

