El piducano se hunde en el fondo de la tabla, pero hay alerta de denuncia para que otro club pierda la categoría vía administrativa.

Rangers de Talca vive una pesadilla este año con su campaña en la Primera B. Tras la última derrota por 4-2 frente a Deportes Recoleta, el equipo piducano sigue a siete puntos de la salvación, con cero triunfos en todo el torneo.

Con ese panorama por delante y mirando desde lejos a Deportes Santa Cruz, el penúltimo en la tabla, en Talca hay alerta de escritoriazo. Ya había dado señales de eso el periodista Coke Hevia, quien en las últimas horas dio el aviso en el fútbol chileno.

“Se está armando una carpetita en Primera División y en la B con uno que pelea subir”, reveló el periodista de Radio Pauta. Tras cartón, le puso nombre y apellido al afectado que podría perder puntos y la categoría en la Liga de Ascenso.

La movida de Rangers contra equipo de Primera B

San Marcos de Arica es el equipo al que se le acusan irregularidades administrativas en el presente año. Así lo desclasificó el periodista Coke Hevia, en relación a la última carta que se juega Rangers para salvar la categoría.

Foto: Rangers

“Rangers saca el escritorio con San Marcos de Arica por irregularidades. Entienden que el club mantiene un tema administrativo pendiente, sin embargo, desde el norte dicen que eso fue solucionado en diciembre. Saben que andan detrás de ellos”, informó la citada fuente.

Por su parte, desde La Araucanía el periodista Cristián Orias avisó que “Rangers apunta a Puerto Montt y San Marcos de Arica. En la B se desciende por escritorio: es una máxima de la división”.

ver también Video: Ivo Basay dice que cree en brujerías y estalla por eventual renuncia a Rangers en la Primera B

Ahora habrá que esperar novedades en la ANFP y si son efectivas las denuncias del equipo rojinegro. En cuanto a los puntos, Rangers está a siete de la salvación y este sábado reciben a Magallanes, a las 15.00 horas.