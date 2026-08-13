Cuando Carepato no encontraba su lugar en U. de Chile. partió a los Papayeros y este paso cambió su carrera para siempre.

Marcelo Díaz anunció su retiro del fútbol luego de una larga y exitosa carrera. Si hay alguien que lo conoce bien, es Víctor Hugo Castañeda, quien lo dirigió en La Serena en un momento clave.

Carepato debutó en 2005 en Universidad de Chile y por necesidades del equipo, fue condenado a jugar como lateral derecho. En esa posición no lograba trascender e incluso, estaba muy desmotivado con el deporte que amaba, pero tuvo su revancha en el norte.

El adiós de Castañeda a Marcelo Díaz

Víctor Hugo Castañeda, una leyenda de Universidad de Chile y que entrenó a Marcelo Díaz en Deportes La Serena, respondió al llamado de RedGol. El bicampeón en 1994 y 1995 lamentó la decisión del jugador, pero sabe que es una decisión lógica por su presente deportivo.

“Lo de Marcelo se veía venir. Tuvo una lesión, fue operado, no ha tenido continuidad. Es una lástima, porque Marcelo Díaz es una especie de jugador que está en extinción, que son los jugadores que piensan. Son pocos los que van quedando en el fútbol chileno, los que toman las decisiones correctas en el momento justo, en el lugar preciso de la cancha”, indicó Castañeda.

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Cuando a mediados de 2010 Díaz no encontraba su lugar en la banda derecha de Universidad de Chile, con Matías Rodríguez y José “Firulais” Contreras sobre él en la consideración de Gerardo Pelusso, decidió partir. Víctor Hugo Castañeda le abrió las puertas de La Portada. Lo puso como volante mixto y su carrera cambió para siempre.

“Yo tuve la fortuna de dirigirlo acá en La Serena, donde tuvo seis meses fantásticos que lo reencantaron con el fútbol. Después tuvo una carrera brillante en varios países en Europa, en muchos clubes a nivel internacional. La mejor suerte del mundo, porque es un muchacho al que le tengo mucho cariño, mucho aprecio y respeto“, recordó Víctor Hugo.

Víctor Hugo Castañeda fue clave para Marcelo Díaz. Imagen: Photosport

En Deportes La Serena Marcelo Díaz solo estuvo el segundo semestre del 2010 en los Papayeros, pero bastó para dejar su huella. 13 partidos, 5 goles y regreso a Universidad de Chile. En 2011 lo tomó Jorge Sampaoli y se transformó en uno de los jugadores clave de la generación dorada que ganó dos Copa América con Chile.