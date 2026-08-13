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Fichajes

Universidad de Concepción impacta el mercado de fichajes chileno: anuncia a Rogelio Funes Mori

El afamado delantero argentino nacionalizado mexicano es el nuevo goleador del conjunto penquista para el segundo semestre.

Por Carlos Silva Rojas

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Rogelio Funes Mori jugará en el fútbol chileno.
© GettyRogelio Funes Mori jugará en el fútbol chileno.

El libro de pases de la Liga de Primera cierra este jueves, y horas antes que se acabe la chance de contratar jugadores, Universidad de Concepción dio un verdadero golpe.

El elenco penquista anunció con bombos y platillos el arribo del delantero argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori, que a sus 35 años llega al fútbol chileno.

Rogelio Funes Mori es nuevo jugador de Universidad de Concepción, para nuestros próximos desafíos“, dio a conocer el elenco estudiantil en sus redes sociales.

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Rogelio Funes Mori jugará por primera vez en Chile tras su larga experiencia internacional, porque registra pasos por Argentina, Portugal, Turquía y México.

El gemelo de Ramiro Funes Mori decidió cambiar de nacionalidad tras sus buenas temporadas en la Liga MX, incluso, fue parte de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022, donde se dio el lujo de jugar un partido.

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El delantero llega a un equipo que está luchando por la permanencia, puesto que se encuentra en la posición 14° de la tabla de posiciones, con 19 puntos, apenas dos más que Cobresal, que por ahora se está yendo a la B.

Rogelio Funes Mori llega a Universidad de Concepción como jugador libre, siendo Club León la última camiseta que había defendido en su carrera.

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