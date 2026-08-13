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Internacional

Cristiano Ronaldo sorprende en su regreso a Al Nassr con inesperado cambio de look

A pocos días de casarse, el delantero portugués volvió a los entrenamientos y llamó la atención por el nuevo tono de su cabello.

Por Franccesca Arnechino

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Cristiano Ronaldo volvió a entrenar con Al Nassr tras su matrimonio.
© @cristiano vía Instagram.Cristiano Ronaldo volvió a entrenar con Al Nassr tras su matrimonio.

Cristiano Ronaldo volvió a las prácticas de Al Nassr luego de unos días marcados por su matrimonio con Georgina Rodríguez, pero esta vez no fue su rendimiento deportivo el que acaparó las miradas.

El histórico delantero portugués sorprendió al presentarse en los entrenamientos con un nuevo look, dejando atrás momentáneamente su tradicional estilo de cabello.

CR7 apareció con su habitual corte, aunque con una diferencia que rápidamente llamó la atención: su pelo lucía un tono entre rubio y castaño claro.

CR7 mantuvo durante años este look y sorprendió con radical cambio

CR7 mantuvo durante años este look y sorprendió con radical cambio

Cristiano Ronaldo volvió a entrenar con nuevo look

La transformación no pasó inadvertida y comenzó a generar comentarios en redes sociales como en distintos medios deportivos, especialmente por tratarse de un cambio poco habitual en el atacante.

El portugués mantiene desde hace años un estilo ya reconocible, por lo que cualquier modificación en su apariencia suele convertirse rápidamente en tema de conversación entre sus seguidores.

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Las reacciones fueron variadas. Algunos usuarios cuestionaron el resultado, mientras otros destacaron positivamente la nueva apariencia del futbolista, “No le favorece nada, pero por primera vez cambia su estilo después de años, así que está bien”, comentó uno de los usuarios.

Otros, en cambio, se mostraron mucho más entusiasmados con la transformación: muy guapo el Bicho”, escribió otro seguidor.

También hubo quienes aprovecharon la ocasión para destacar el estado físico del portugués pese al paso de los años. “Recién parece de 30, es increíble cómo su cuerpo pareciera estar 10 años menos que su edad”, señaló otro comentario.

Así, Cristiano Ronaldo retomó su actividad con Al Nassr tras una pausa especial en su vida personal, aunque esta vez su renovada apariencia terminó robándose buena parte de la atención.

La publicación de Cristiano Ronaldo:

En resumen…

  • Cristiano Ronaldo volvió a entrenar con Al Nassr tras su matrimonio.
  • El portugués sorprendió con un nuevo tono de cabello entre rubio y castaño claro.
  • Su cambio de look generó diversas reacciones en redes sociales.
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