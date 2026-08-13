El defensor neozelandés tendrá su estreno internacional con el conjunto paraguayo ante Vasco da Gama.

Tim Payne vuelve a estar en el centro de la atención, tras su popularidad durante el Mundial 2026 por su particular historia, tendrá este jueves su esperado debut internacional con Olimpia en la Copa Sudamericana.

El conjunto paraguayo visitará a Vasco da Gama en el estadio São Januário de Río de Janeiro, en el duelo de ida de los octavos de final del torneo continental.

Payne llega con confianza

El neozelandés llega a este importante desafío después de tener un debut soñado con Olimpia.

Payne ingresó durante el segundo tiempo frente a Rubio Ñu y terminó siendo protagonista al marcar un golazo desde fuera del área en la goleada por 5-0, en su primera presentación oficial con la camiseta del elenco paraguayo.

Ahora tendrá una prueba de mayor exigencia, ya que Olimpia comenzará su camino en la fase de octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026.

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El partido en Brasil será el primer capítulo de una llave que definirá a uno de los ocho mejores equipos del certamen. La revancha se disputará posteriormente en Asunción, donde el cuadro paraguayo buscará sellar su clasificación.

Para Payne, además, será una nueva oportunidad de extender el particular protagonismo que alcanzó durante el Mundial y que lo transformó en uno de los futbolistas más comentados en redes sociales.

¿Dónde ver Vasco da Gama vs. Olimpia?

Vasco da Gama vs. Olimpia, jugarán este jueves 13 de agosto desde las 18:00 hrs de Chilem por los octavos de final de Copa Sudamericana en el Estadio São Januário, Río de Janeiro.

El encuentro contará con transmisión en vivo a través de DSPORTS y DGO, por lo que los hinchas podrán seguir el estreno de Payne tanto en televisión como en streaming.

En resumen…