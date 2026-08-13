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Mercado de fichajes

Mercado de fichajes: Últimos movimientos al cierre del libro de pases en Liga de Primera

Tras cumplirse el plazo fatal para inscribir nuevos refuerzos, repasamos las contrataciones que realizaron los clubes para este segundo semestre.

Por Alfonso Zúñiga

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Se cerró el mercado de fichajes en Liga de Primera.
© U de Chile/Photosport/CruzadosSe cerró el mercado de fichajes en Liga de Primera.

Se bajó la cortina. Los 16 equipos en Liga de Primera aprovecharon hasta el último minuto del mercado de fichajes para hacer movimientos e incorporaciones para lo que resta de la temporada 2026. Varios de ellos, con auténticas sorpresas.

Si vamos a los equipos grandes, el único que completó los tres cupos disponibles por reglamento fue Universidad de Chile, con la opción de sumar un cuarto. Mientras Colo Colo optó por dos contrataciones, Universidad Católica apenas hizo una.

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Los últimos fichajes en el cierre del mercado de fichajes en Liga de Primera

AUDAX ITALIANO

ALTASBAJAS
César Pinares (Limache)Esteban Matus
Ariel Uribe (U. de Concepción)
Felipe Salomoni (Guaraní)
Damián Pizarro (Racing)

COBRESAL

ALTASBAJAS
Matías Olguín (Magallanes)Jorge Pinos
Víctor Campos (Colo Colo)
Felipe Villagrán (Everton)
Janpol Morales (Comunicaciones)

COLO COLO

ALTASBAJAS
Vozinha (Libre)Cristián Riquelme
Iván Román (Atlético Mineiro)

COQUIMBO UNIDO

ALTASBAJAS
Facundo Pons (San Martín de Tucumán)Dylan Escobar
Dylan Glaby

DEPORTES CONCEPCIÓN

ALTASBAJAS
Cristián Riquelme (Colo Colo)Cristián Suárez
Fernando Martínez (Rubio Ñu)Leonardo Valencia
Fernando Romero (Sportivo Luqueño)Jonathan Espínola
Diego Acosta (2 de mayo)Ángel Gillard
Joaquín Montecinos (Limache)Javier Rojas

DEPORTES LA SERENA

ALTASBAJAS
Ián Rasso (Quílmes)
Gonzalo Figueroa (Armenio)
Ignacio Sáez (U. de Chile)
Matías Pérez (Lecce)

DEPORTES LIMACHE

ALTASBAJAS
Dylan Escobar (Coquimbo)Joaquín Montecinos
Leonardo Valencia (Concepción)Josué Ovalle
Vicente Cárcamo (U. Católica)César Pinares
Hugo Martínez (Libertad)Facundo Marín
Tiago Hernández (AVS)
Javier Rojas (Colo Colo)

EVERTON

ALTASBAJAS
Gustavo Charrupí (Bucaramanga)Dieter Villalpando
Josué Ovalle (Limache)Felipe Villagrán

HUACHIPATO

ALTASBAJAS
Sergio Núñez (Barcelona SC)Santiago Silva

O’HIGGINS

ALTASBAJAS
Walter Bou (Lanús)Martín Sarrafiore
Ignacio Schor (Ceuta)Francisco González
Santiago Toloza (Defensa y Justicia)Esteban Calderón
Tomás Avilés (Inter Miami)
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PALESTINO

ALTASBAJAS
Marcelo Eggel (Dep. Maipú)Julián Fernández
Dylan Glaby (Coquimbo)Fernando Meza

ÑUBLENSE

ALTASBAJAS
Esteban Calderón (O’Higgins)

UNIÓN LA CALERA

ALTASBAJAS
Vicente Lavín (Temuco)Juan Manuel Requena
Juan Pablo Salomoni (PFC Beroe)
Rodrigo Pérez (Olimpia)
Nicolás Ferreyra (Gimnasia de Mendoza)

UNIVERSIDAD CATÓLICA

ALTASBAJAS
Agustín García Basso (Racing)Vicente Cárcamo
Bryan González
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UNIVERSIDAD DE CHILE

ALTASBAJAS
Gonzalo Reyna (Boston River)Lucas Romero
Tobías Reinhart (Reggiana)Ignacio Sáez
Igor Lichnovsky (Fatih Karagümrük)
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

ALTASBAJAS
Rogelio Funes Mori (Libre)Santiago Silva
Miguel Barbieri (Riestra)Agustín Urzi
Jorge Broun (Rosario Central)Ariel Uribe
Mateo Levato
Leonel González
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