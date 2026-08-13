Se bajó la cortina. Los 16 equipos en Liga de Primera aprovecharon hasta el último minuto del mercado de fichajes para hacer movimientos e incorporaciones para lo que resta de la temporada 2026. Varios de ellos, con auténticas sorpresas.
Si vamos a los equipos grandes, el único que completó los tres cupos disponibles por reglamento fue Universidad de Chile, con la opción de sumar un cuarto. Mientras Colo Colo optó por dos contrataciones, Universidad Católica apenas hizo una.
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Los últimos fichajes en el cierre del mercado de fichajes en Liga de Primera
AUDAX ITALIANO
|ALTAS
|BAJAS
|César Pinares (Limache)
|Esteban Matus
|Ariel Uribe (U. de Concepción)
|Felipe Salomoni (Guaraní)
|Damián Pizarro (Racing)
COBRESAL
|ALTAS
|BAJAS
|Matías Olguín (Magallanes)
|Jorge Pinos
|Víctor Campos (Colo Colo)
|Felipe Villagrán (Everton)
|Janpol Morales (Comunicaciones)
COLO COLO
|ALTAS
|BAJAS
|Vozinha (Libre)
|Cristián Riquelme
|Iván Román (Atlético Mineiro)
COQUIMBO UNIDO
|ALTAS
|BAJAS
|Facundo Pons (San Martín de Tucumán)
|Dylan Escobar
|Dylan Glaby
DEPORTES CONCEPCIÓN
|ALTAS
|BAJAS
|Cristián Riquelme (Colo Colo)
|Cristián Suárez
|Fernando Martínez (Rubio Ñu)
|Leonardo Valencia
|Fernando Romero (Sportivo Luqueño)
|Jonathan Espínola
|Diego Acosta (2 de mayo)
|Ángel Gillard
|Joaquín Montecinos (Limache)
|Javier Rojas
DEPORTES LA SERENA
|ALTAS
|BAJAS
|Ián Rasso (Quílmes)
|Gonzalo Figueroa (Armenio)
|Ignacio Sáez (U. de Chile)
|Matías Pérez (Lecce)
DEPORTES LIMACHE
|ALTAS
|BAJAS
|Dylan Escobar (Coquimbo)
|Joaquín Montecinos
|Leonardo Valencia (Concepción)
|Josué Ovalle
|Vicente Cárcamo (U. Católica)
|César Pinares
|Hugo Martínez (Libertad)
|Facundo Marín
|Tiago Hernández (AVS)
|Javier Rojas (Colo Colo)
EVERTON
|ALTAS
|BAJAS
|Gustavo Charrupí (Bucaramanga)
|Dieter Villalpando
|Josué Ovalle (Limache)
|Felipe Villagrán
HUACHIPATO
|ALTAS
|BAJAS
|Sergio Núñez (Barcelona SC)
|Santiago Silva
O’HIGGINS
|ALTAS
|BAJAS
|Walter Bou (Lanús)
|Martín Sarrafiore
|Ignacio Schor (Ceuta)
|Francisco González
|Santiago Toloza (Defensa y Justicia)
|Esteban Calderón
|Tomás Avilés (Inter Miami)
PALESTINO
|ALTAS
|BAJAS
|Marcelo Eggel (Dep. Maipú)
|Julián Fernández
|Dylan Glaby (Coquimbo)
|Fernando Meza
ÑUBLENSE
|ALTAS
|BAJAS
|Esteban Calderón (O’Higgins)
UNIÓN LA CALERA
|ALTAS
|BAJAS
|Vicente Lavín (Temuco)
|Juan Manuel Requena
|Juan Pablo Salomoni (PFC Beroe)
|Rodrigo Pérez (Olimpia)
|Nicolás Ferreyra (Gimnasia de Mendoza)
UNIVERSIDAD CATÓLICA
|ALTAS
|BAJAS
|Agustín García Basso (Racing)
|Vicente Cárcamo
|Bryan González
UNIVERSIDAD DE CHILE
|ALTAS
|BAJAS
|Gonzalo Reyna (Boston River)
|Lucas Romero
|Tobías Reinhart (Reggiana)
|Ignacio Sáez
|Igor Lichnovsky (Fatih Karagümrük)
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
|ALTAS
|BAJAS
|Rogelio Funes Mori (Libre)
|Santiago Silva
|Miguel Barbieri (Riestra)
|Agustín Urzi
|Jorge Broun (Rosario Central)
|Ariel Uribe
|Mateo Levato
|Leonel González