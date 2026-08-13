Después de 12 años en el extranjero, el central regresa al club que lo formó y se espera su estreno nada menos que para el Superclásico ante Colo Colo.

Para sorpresa de muchos, uno de los equipos que se reforzó con fuerza para este segundo semestre fue la Universidad de Chile, que tras los arribos de Gonzalo Reyna y Tobías Reinhart, a la espera del arribo del arquero Facundo Sanguinetti, hizo oficial su nueva incorporación.

Se trata de Igor Lichnovsky, quien vuelve al club que lo vio nacer después de 12 años de carrera en el extranjero, donde vio acción en Portugal, España, Arabia Saudita, México y Turquía, y se sumará este viernes a la disciplina de Fernando Gago.

El central de 32 años llegó a la U de Chile como agente libre tras su última etapa en el Fatih Karagümrük otomano y firmó un extenso contrato que lo ligará al equipo de sus amores hasta diciembre del 2028. Además, se conoció el número de camiseta que usará.

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¿Qué número usará Lichnovsky en la U de Chile?

Cuando debutó oficialmente con los azules en 2011, el oriundo de Peñaflor utilizó la camiseta número ’31’. A la hora de su consolidación en el primer equipo se puso el ’24’. Pues bien, al momento de elegir en su regreso al club, se fue por lo clásico.

En un video que la U de Chile exhibió en sus canales oficiales con un compilado de los mejores momentos de su carrera, entre ellos el gol que hizo a Colo Colo en el histórico 5-0 del 2012, se puso apreciar que Lichnovsky usará la casaca número ‘3’, que hasta el año anterior usó Ignacio Tapia.

Respecto a su estreno, si bien se espera que este viernes ya se sume formalmente a los entrenamientos, la idea de Gago es poder tenerlo a disposición nada menos que para el Superclásico del fútbol chileno del 23 de agosto en el Estadio Nacional.

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Sus números en su primer paso por los azules

Desde su debut oficial en el 2011 hasta su adiós hacia el fútbol europeo en el 2014, Igor Lichnovsky disputó un total de 3.957 minutos en 54 duelos a nivel local e internacional, donde anotó cuatro goles, recibió 13 tarjetas amarillas y tres expulsiones.

En síntesis