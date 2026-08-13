El defensor argentino superó los exámenes de rigor y firmó contrato, en principio, por lo que resta del 2026.

La dirigencia de Universidad Católica cumplió con su palabra previo al duelo por Copa Libertadores y consiguió tener un refuerzo. A través de sus canales oficiales, anunció la incorporación del defensor argentino Agustín García Basso.

En su presentación, La Franja destacó sus inicios futbolísticos en Boca Juniors y sus primeros pasos esencialmente por clubes del ascenso trasandino, hasta dar el salto en 2022, cuando llegó a Ecuador e incluso logró ganar títulos internacionales.

“Su último club antes de llegar a La Franja fue Racing de Argentina, en el 2024. En ‘La Academia’, el defensor también apodado ‘El General’ fue campeón de la Copa Sudamericana aquel año y en el 2025, conquistó la Recopa Sudamericana”, escribió Católica sobre García Basso.

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¿Cuándo podrá debutar García Basso en Católica?

A pesar de ser la única contratación que realizará Cruzados en el presente mercado de fichajes, la realidad es que el jugador de 34 años no podrá estar para la revancha ante Estudiantes de La Plata por octavos de final en Copa Libertadores, al no estar inscrito en CONMEBOL.

Sin embargo, existen dos fechas probables para que García Basso pueda sumar sus primeros minutos con la camiseta de Católica. La primera, el sábado 22 de agosto cuando reciban en el Claro Arena a Ñublense desde las 20:00 horas, por la jornada 20 en Liga de Primera.

La segunda chance para que el trasandino debute en La Franja es cuando se dispute el duelo pendiente por la fecha 19 ante Coquimbo Unido, que iba a jugarse este fin de semana, pero por estar ambos en Libertadores se disputará el miércoles 26 en el puerto “pirata”.

ver también Católica anuncia acuerdo con García Basso: ¿Podrá jugar ante Estudiantes por Libertadores?

¿Hasta cuándo tiene contrato con la UC?

Pese a que en sus canales oficiales Católica no hace referencia a esta situación, en principio, la formalidad indica que el vínculo con García Basso se dará hasta diciembre de 2027, mas existe una cláusula para revisar el contrato al final de este año.

En síntesis