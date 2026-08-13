Desde las altas esferas del cuadro cordobés le confirmaron a RedGol sobre el interés albo por el delantero que las tratativas no fueron suficientes para el visto bueno.

Durante esta última jornada del mercado de fichajes en Liga de Primera, surgió la posibilidad de que el delantero Bruno Barticciotto pudiera llegar como el tercer y último refuerzo de Colo Colo para este segundo semestre.

La información desde Argentina afirmaba que Talleres de Córdoba, actual equipo del atacante chileno, “le busca salida y la idea es cederlo a préstamo para que no pierda rodaje“. Es ahí donde surgió la opción de aterrizar en el actual puntero.

Sin embargo, en RedGol nos contactamos con las altas esferas del club trasandino para conocer la verdad sobre la chance que Barticciotto llegue a Colo Colo. La respuesta llegó en una frase de cinco palabras: “No habrá tiempo, hoy cierra (el libro de pases)”.

Así las cosas, el futbolista de 25 años deberá buscar un nuevo destino para buscar sumar minutos, ya que en Talleres no entra en la consideración del técnico Jorge Sampaoli. Lo que se suma a las constantes lesiones que arrastra.

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La irregular temporada de Barticciotto en Talleres

Más allá del interés que surgió desde Colo Colo por el hijo del campeón de América en 1991, la realidad es que su actual campaña no es de las mejores. De hecho, apenas sumó minutos a nivel local, donde lidió con una distensión en el muslo y un desgarro.

En lo que va del año, Bruno Barticciotto apenas jugó 102 minutos en seis juegos con Talleres, todos viniendo desde el banco de suplentes, sin registrar goles ni asistencias. Y desde la llegada de Sampaoli a la dirección técnica, nunca tuvo la chance de ser titular.

Cabe señalar que el delantero chileno tiene contrato con el elenco cordobés hasta el 31 de diciembre del 2027 y que su actual valor de mercado ronda los US$2 millones de dólares, una cifra inalcanzable para Colo Colo y cualquier equipo chileno.

En síntesis