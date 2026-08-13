Por segunda ocasión en menos de dos semanas, las luminarias del Estadio Lucio Fariña fallaron e interrumpieron el duelo que acabó en empate por 1-1.

La continuidad de la jornada 20 en Primera B se vio afectada, una vez más, por situaciones extrafutbolísticas. En esta ocasión, se reeditó lo que provocó la suspensión de un duelo en Liga de Primera, pues se cortó la luz (otra vez) en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

La situación ocurrió en el duelo entre San Luis y Deportes Temuco, en momentos que el duelo estaba igualado por 1-1, con goles de Diego Buonanotte, de penal, para la visita (45′) y de Martín Carreño en el local (75′).

Al minuto 84 se fueron las luces del Estadio Lucio Fariña, lo que generó la suspensión del duelo de Primera B por más de 20 minutos, según indicó la transmisión de TNT Sports, y tras ella, se pudo reanudar la acción sin movimientos en el marcador.

Así transcurre la jornada 20 en Primera B

Entre martes y jueves se disputa esta nueva fecha en Primera B, con la particularidad que ninguno de los equipos que están en la pelea por el título ganaron sus respectivos duelos. Cobreloa igualó 2-2 con Magallanes, mientras que Antofagasta y Wanderers empataron 0-0.

Quienes no aprovecharon la oportunidad fueron San Marcos de Arica y Puerto Montt, que perdieron sus respectivos duelos de local por 1-0 ante San Felipe y Unión Española, respectivamente. Mientras en la parte baja, Rangers sigue sin conocer de triunfos, tras caer por 2-4 ante Recoleta.

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En síntesis