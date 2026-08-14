Corinthians acusa grave racismo en Argentina: “Me llaman mono, siempre es igual aquí”

El arquero del equipo brasileño, Hugo Souza, señaló que fue víctima de parte de los hinchas de Rosario Central.

Un complejo momento se vivió en el encuentro de ida entre Rosario Central y Cortinthians, por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores.

En el segundo tiempo el árbitro Andrés Matonte hizo la señal de racismo y se dirigió a los funcionarios de Conmebol para señalar lo que sucedía con el portero Hugo Souza, víctima de parte de los hinchas trasandinos en Rosario.

El meta pidió que “no ocurran más este tipo de cosas. Lo único que puedo hacer es informar al árbitro y hablar con él. Desafortunadamente, esto sucede con frecuencia”.

Apuntó que en Argentina sucede siempre este problema de racismo. “Por desgracia, cada vez que venimos a jugar aquí es igual, todo el partido. Parece algo habitual, pero no puede ser”.

Luego profundizó en el tema, indicando que lo comparan con un simio. “Durante todo el partido me llaman mono, negro hijo de put…, pedazo de mierda. Esto ocurre con frecuencia aquí. Solo puedo comunicarlo al árbitro, no tengo más que hacer”, dijo Souza.

Hugo Souza, el portero de Corinthians

El comunicado de Corinthians: “Actos racistas en las tribunas”

En tanto el Corinthians sacó un comunicado en el que “repudia vehementemente y lamenta un nuevo episodio de racismo en el fútbol”.

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“Aficionados del equipo local cometieron actos racistas en las tribunas, volcados en Hugo Souza”, aclararon.

El asunto tendrá que ser tratado por la Conmebol y ver si hay algún castigo para el cuadro trasandino para sus futuros encuentros.