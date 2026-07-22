El zaguero central uruguayo dio un giro en su carrera con una persona que el ex DT de los albos conoce muy bien. Sí, fue el mismo que negoció su llegada, su polémica salida y trajo a Claudio Aquino a Pedrero.

Alan Saldivia disputó 65 partidos bajo la tutela de Jorge Almirón cuando compartieron camarín en Colo Colo. Qué duda cabe, para el director técnico argentino el uruguayo fue uno de sus bastiones. Y por una movida que se anunció con bombos y platillos en este mercado de fichajes, se vuelven a reunir.

No es por un traspaso del defensor charrúa de 24 años, quien pertenece a los registros del Vasco da Gama de Brasil. Pero sí porque Saldivia pasó a formar parte de la agencia de representación MVP Group. “Estamos felices de acompañarte en esta etapa”, escribió la empresa en su cuenta de Instagram.

“Que sea con muchos éxitos”, agregó la citada compañía. Es propiedad de Pablo del Río, el mismo agente que trajo al Cacique a Almirón. Y también el que negoció la polémica salida del estratego. De hecho, todavía asesora la carrera del DT que trabaja en Rosario Central de Argentina.

Jorge Almirón, Mauricio Isla y Alan Saldivia en un partido de Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

Saldivia será otro jugador de Vasco da Gama que se suma al catálogo de jugadores que maneja Del Río. El otro es Claudio Spinelli, centrodelantero argentino que llegó al Brasileirao desde Independiente del Valle de Ecuador, que cobró casi 2 millones de dólares por ese traspaso.

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Saldivia firma por la misma agencia que trajo a Almirón y Aquino a Colo Colo

Este cambio en la carrera de Alan Saldivia lo liga nuevamente a Almirón, pero también a un jugador que llegó como estrella a Colo Colo, pero ha estado lejísimo de cumplir esas cuantiosas expectativas: Claudio Aquino, enganche que anotó un gol en el amistoso frente a Millonarios en Colombia.

Claudio Aquino milita por segundo año en Colo Colo. (Marco Vazquez/Photosport).

El “22” de los albos no es el único jugador que MVP Group tiene en el fútbol chileno: también figura en la carpeta de la agencia el mediocampista argentino Leandro Navarro, capitán de Santiago Wanderers, donde disputa su segunda temporada.

Navarro también defendió las camisetas de Deportes Iquique y Cobresal. Pablo del Río también trajo más futbolistas a Chile: el argentino Gabriel Esparza, de paso inadvertido por el Audax Italiano. E incluso Rodrigo Moreira, un defensor central que logró el ascenso a la primera división con Deportes Limache.

Rodrigo Moreira en acción por Deportes Limache el año del ascenso a la élite chilena. (Andres Pina/Photosport).

Esta movida con Saldivia sin duda que interesa a Colo Colo, que todavía conserva el 45 por ciento de los derechos económicos del uruguayo, lo que se conoce como “el pase”. Aunque Vasco da Gama estableció una opción de compra por otro 15 por ciento de la carta del ex Montevideo City Torque a cambio de 350 mil dólares.

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