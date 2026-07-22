Daniel Arrieta avisó que Fernando Ortiz solo quería a Santiago Mele para el arco de Colo Colo. ¿Y ahora?

Los hinchas esperaban el anuncio de Santiago Mele como nuevo portero de Colo Colo, pero la operación se cayó y el portero uruguayo ahora será refuerzo de Independiente en Argentina.

Así, la búsqueda de fichajes para la segunda parte del año se sigue extendiendo, pese a que este viernes 24 de julio es el regreso a la competencia con el partido contra Deportes Limache en la Liga de Primera.

En TNT Sports, el periodista Daniel Arrieta dio detalles sobre la postura de Fernando Ortiz ante la negativa de su ansiado refuerzo para el arco del Cacique y cuál sería su prioridad ahora.

“Puede venir otro arquero, pero estuve preguntando en las últimas horas y hace muy pocos minutos me decían que para Fernando Ortiz es Santiago Mele o Santiago Mele“, explicó el reportero experto de los albos.

Fernando Ortiz solo quería al portero uruguayo: podría quedarse con Maureira y De Paul | Photosport

ver también Santiago Mele deja plantado a Colo Colo para fichar en Argentina: Quinteros se sale con la suya y lo tendrá en Independiente

Colo Colo podría quedarse sin nuevo arquero en el mercado de fichajes

“Había un plan B, pero para Ortiz la prioridad es Santiago Mele. Si ofrecen otras alternativas, puede que el técnico opte por quedarse con Gabriel Maureira y el propio Fernando de Paul”, claró.

Así, está la posibilidad de que Colo Colo ni siquiera busque un portero en el mercado de fichajes. El Cacique tiene plazo hasta el jueves 14 de agosto, en la previa de la fecha 19 de la Liga de Primera, para traer jugadores.