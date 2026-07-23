Aseguran que Gago tiene en sus manos dar luz verde por un meta que siente en el banco a Gabriel Castellón. ¿El problema? El monto.

Universidad de Chile sigue activa en el mercado de fichajes en la ventana de invierno, pensando en potenciar el plantel para la segunda parte de la Liga de Primera 2026.

Con Gonzalo Reyna, además del arribo de Valentín Gauthier, se esperaba que Azul Azul siguiera el plan y fuera por un volante, pero hay un tapado que puede cambiar todo.

Así lo comentó el periodista Cristián Caamaño, quien filtró que los azules están cerca de poder concretar a un arquero extranjero que, incluso, puede dejar en la banca a Gabriel Castellón.

Gabriel Castellón lleva tres temporadas como titular en la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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La U entre un volante o un arquero extranjero

Universidad de Chile tiene que tomar una importante decisión en el mercado de fichajes, así al menos lo detallaron en Deportes en Agricultura, donde Caamaño explicó un tremendo cambio.

“Me decían que Fernando Gago debe decidir entre el volante o la oportunidad de mercado muy interesante de un arquero extranjero, que puede cambiar la lógica de la U en el mercado“, explicó.

En ese sentido, apunta a una disconformidad en el plantel azul: “Se habló de que con Castrellón no había conformidad, que no gana partidos, se presenta una oportunidad y la U y Gago lo analizan”.

“Es un buen arquero, confió en mi fuente, para llegar y ser titular, el tema es el acuerdo económico, la U está convencida, pero el tema son las lucas”, dejó todo en suspenso.