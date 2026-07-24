El joven volante argentino será enviado a préstamo para que no pierda continuidad en esta temporada 2026-27, repitiendo la fórmula que se aplicó hace unos meses con Endrick.

El argentino Franco Mastantuono tiene las horas contadas en Real Madrid, o al menos pensando en la temporada 2026-27. A sus 18 años el volante saldrá a préstamo, en una operación que busca repetir lo hecho con el brasileño Endrick hace unos meses.

Y es que ante la falta de espacio en el equipo de José Mourinho, en el cuadro merengue ven con buenos ojos que Mastantuono salga a préstamo para seguir sumando experiencia en el fútbol del viejo continente.

E interesados por su cesión no faltan, ya que en Europa informaron que hay tres elencos buscando su fichaje para reforzarse. Lo quieren de Italia, Inglaterra e incluso hay un club español que quiere tenerlo entre sus filas.

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Los tres equipos que buscan el préstamo de Franco Mastantuono

De acuerdo a informes del viejo continente, la Fiorentina de la Serie A, Fulham de la Premier League y Villarreal de La Liga son los tres elencos que han formalizado propuestas para quedarse con el joven de 18 años por la temporada 2026-27.

Según confirmó Fabrizio Romano, la partida de Mastantuono será mediante un préstamo sin ninguna opción de compra. La idea del Real Madrid es tener al argentino de vuelta en un tiempo más, ojalá con una buena cantidad de partidos jugados.

Franco Mastantuono apenas anotó tres goles y dio una asistencia en su primer año en el Real Madrid. | Foto: Getty Images.

De las tres opciones la que más llama la atención es la de Fulham, ya que ahí el DT es Álvaro Arbeloa, quien tuvo a Mastantuono durante los meses que estuvo a cargo del Real Madrid como interino.

En la pasada 2025-26 el argentino jugó un total de 35 partidos, siendo 23 por La Liga, ocho por la Champions League, dos en la Copa del Rey y uno por la Supercopa de España. Apenas anotó tres goles y dio una asistencia en 1484 minutos de acción.

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En síntesis