Vicente Pizarro dejó el fútbol chileno para recalar en Rosario Central y ahí tuvo de compañero a un arquero que estuvo a cinco partidos de batir un récord en el cuadro Canalla. Pero Jorge Almirón lo tuvo pocas veces en cuenta y eso le impidió al golero erigirse como un histórico.
Eso sí, Jorge Broun ganó tres títulos con el cuadro Canalla, donde fue avisado que no iba a ser tenido en cuenta. Y que lo mejor para él era buscarse un club nuevo para continuar con su carrera. Fue así que el Fatu, como es conocido en el ambiente futbolero, tendrá una segunda aventura en Chile.
Según informó el periodista Uriel Iugt, el avezado meta de 40 años reforzará a la Universidad de Concepción dentro de muy pocos días. “Llega libre tras rescindir en Central. Firma un contrato hasta diciembre de 2027”, reportó el citado comunicador en su cuenta de X.
Así las cosas, el Campanil podrá apuntalar un puesto donde había tenido muchas dudas con el meta escogido para afrontar el regreso a la élite del balompié nacional: el uruguayo Santiago Silva, quien llegó desde Boston River, pero dejó muchas actuaciones de bajísimo nivel.
También atajó durante la campaña José Sanhueza, surgido en las inferiores de Colo Colo, quien algún partido brillante hizo. Pero se ve que no convenció del todo a la comisión directiva. Lo propio ocurrió con Diego Matamala, meta de 24 años que disputó cuatro partidos coperos.
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A raíz de la poca actividad que tuvo en Rosario Central, el agente de Jorge Broun dejó declaraciones incendiarias antes de negociar el retorno del Fatu al fútbol chileno para sumarse a la Universidad de Concepción. “Pienso que no respetaron su trayectoria”, lanzó Roberto San Juan.
El representante añadió que “era capitán y un referente. Fatu necesita jugar. Está en su mejor momento deportivo, físico y mental. Él cree que tiene que jugar. Por ahora no tiene ofertas de ningún club”. Al tiempo, hubo fuertes rumores de su retorno a Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde fue dirigido por Diego Armando Maradona.
Así las cosas, Broun volverá a jugar en Chile, donde había estado desde julio de 2013 hasta junio del año siguiente. Militó en Deportes Antofagasta, donde arribó a préstamo desde el cuadro Canalla. Jugó 9 partidos en el Torneo Apertura 2013-2014 y registró 14 en el Clausura de la misma campaña.
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