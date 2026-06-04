Tras su salida de Colo Colo, Vicente Pizarro recaló en Argentina y se encuentra viviendo su primera experiencia internacional junto a Rosario Central, donde pasa por un gran presente y se ha ganado el afecto de la hinchada canalla.
En ese contexto, César Delgado, histórica figura de la escuadra argentina, habló del presente del “Vicho” con AS. “Su nivel me ha sorprendido, le está yendo bien. No es fácil adaptarse al fútbol argentino”.
Histórico de Rosario apuesta por el futuro de Pizarro
En la misma línea, el exjugador vaticinó un auspicioso futuro para el jugador chileno. “Si sigue así, en este nivel y creciendo, lo van a venir a buscar de otro país, no tengo dudas. Y si está en la Selección y anda muy bien ahí, va a tener mercado para Europa”.
ver también
Con Vicente Pizarro protagonista: Los clasificados a octavos de final en Libertadores
“Está en un buen momento y el haber venido al fútbol argentino ha hecho que su crecimiento sea mucho más rápido. Ojalá que pueda llegar a Europa y que se siga destacando en su Selección. Hoy, Chile está necesitado de futbolistas como Pizarro”.
Pizarro arribó este año a Rosario Central (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)
Delgado añade que está sorprendido por la adaptación del jugador chileno al fútbol argentino. “Se adaptó muy bien y ha tenido muy buenos partidos”.
“Es un jugador que tiene mucha dinámica, ida y vuelta, buen pase. Es un tipo pensante, realmente ha ayudado muchísimo al equipo en su posición. Tiene jerarquía y va a seguir creciendo, no tiene techo. El fútbol argentino lo está potenciando y es diferente al de Chile, con el respeto que se merece, pero acá se juega a otro ritmo”.
En síntesis:
- Vicente Pizarro destaca en Rosario Central tras concretar su salida de Colo Colo.
- El exjugador César Delgado elogió el rápido crecimiento de Pizarro en Argentina.
- La histórica figura vaticinó que el chileno tiene nivel para jugar en Europa.