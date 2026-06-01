“Me voy por el técnico”: Referente de Rosario Central deja la grande por dichos contra Jorge Almirón

El ex DT de Colo Colo y Boca Juniors enfrenta fuertes críticas por su manejo de grupo en el cuadro canalla.

Rosario Central sufrió un duro revés en la Copa Argentina. El elenco dirigido por Jorge Almirón y de Vicente Pizarro, cayó por 3-0 ante Estudiantes de La Plata y quedó eliminado en la ronda de 32avos.

“La sensación de los muchachos cuando terminó el partido fue de un poco de vergüenza. Vine a la conferencia a dar la cara”, aclaró el DT que perdió la chance de buscar un nuevo título.

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Pero además de la derrota, el elenco de Almirón enfrenta la salida de uno de sus máximos referentes. Tras no llegar a acuerdo con la dirigencia ni el cuerpo técnico, Carlos Quintana se va a Deportivo Riestra.

El defensa alcanzó los 113 partidos en el “Canalla”, además ganó la Copa de la Liga 2023 y en 2025. Sin embargo, el cortocircuito con Almirón le pasó la cuenta.

Referente de Rosario Central carga contra Jorge Almirón

Lo que dejó en claro tras conocerse que no seguiría en Rosario. “Me fui sintiendo cada vez menos valorizado. Más que nada me voy por el técnico”, apuntó fuerte y claro contra el DT en conversación con Cadena 3.

Con Almirón jugó once partidos, pero solo dos de titular. Lo que arrojó un total de 278 minutos en lo que va de año.

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“Tenemos un plantel bárbaro”, recalcó Quintana, dejando en claro que ninguno de sus compañeros fue parte del problema. “No me sentí cómodo. Por dentro me fue dañando. Me sentí menos valorizado. Además no se ha podido consolidar la idea del entrenador. En lo futbolístico, el último tiempo no fue bueno”, agregó.

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La salida de Quintana incluso fue comentada por otro ex Rosario y que justamente dejó el club con la llegada de Almirón. “Lo mejor y muchos éxitos en esta nueva etapa, amigo, como siempre dejando todo y más. Sos un animal, Pela querido”, indicó Ignacio Malcorra, que también dejó Rosario disgustado con la llegada del DT.

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Así las cosas, Jorge Almirón enfrenta un momento complejo al mando de Rosario. Por lo que todo apunta a que la llave de octavos de final por Copa Libertadores ante Corinthians será la prueba de fuego para su continuidad.