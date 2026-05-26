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Rosario Central vs Independiente del Valle tendrá transmisión gratuita en Sudamérica

El conjunto argentino buscará asegurar el liderato del Grupo H en un duelo clave, encuentro que además contará con transmisión gratuita para gran parte de Latinoamérica.

Por Andrea Petersen

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El partido que se transmitirá gratuitamente en TV.
El partido que se transmitirá gratuitamente en TV.

Mañana se vivirá una nueva jornada de Copa Libertadores, donde Rosario Central e Independiente del Valle se enfrentarán en un duelo que definirá al líder del Grupo H de cara a los octavos de final.

Ambas escuadras ya aseguraron su clasificación a la siguiente ronda del torneo internacional.

La transmisión gratuita de Rosario Central vs Independiente

El encuentro se disputará este miércoles 27 de mayo a las 18:00 horas de Chile y podrá verse a través de Pluto TV Deportes, plataforma que transmite la Copa Libertadores para México y Latinoamérica, excepto Chile.

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Así llegan ambas escuadras

El conjunto argentino llega como puntero con 13 puntos, mientras que el elenco ecuatoriano marcha segundo con 10 unidades. Más atrás aparecen Universidad Central de Venezuela con 6 puntos y Libertad, que cerró su participación sin sumar.

Si Independiente del Valle consigue un triunfo, ambos equipos quedarán igualados con 13 unidades, aunque el criterio de desempate favorecería a los ecuatorianos, luego del empate 0-0 en Rosario y una eventual victoria en Quito.

En síntesis:

  • Rosario Central lidera el Grupo H de la Copa Libertadores con 13 puntos.
  • El club Independiente del Valle marcha en la segunda posición sumando 10 unidades.
  • El partido se disputará este miércoles 27 de mayo a las 18:00 horas.
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