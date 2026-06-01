Países Bajos no va a pasear a Norteamérica. Pese a no tener el desparpajo de 1974 o la lucidez ofensiva del 2010, bien pueden ir por la Copa.

Datos principales

Confederación: UEFA.

Apodo: Naranja Mecánica, Oranje, Los Tulipanes.

Ranking FIFA: 7°.

Grupo en el Mundial: F (Japón, Suecia y Túnez).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Fue un grupo muy accesible para Países Bajos. Los pupilos de Ronald Koeman no perdieron un solo partido de las Eliminatorias y sólo resignaron puntos con dos empates 1-1 ante Polonia. Algunos tuvieron senderos menos sinuosos para llegar al Mundial 2026.

Como parte del Grupo G, los neerlandeses tuvieron desempeños relevantes, como el 8-0 propinado a Malta o el partido de la clasificación final, en el que golearon por 4-0 a Lituania. El goleador de Países Bajos fue Memphis Depay, con ocho tantos.

Calendario y estadios en los que juega

Países Bajos vs. Japón (domingo 14 de junio, 16:00 hrs, AT&T Stadium, Dallas). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Países Bajos vs. Suecia (sábado 20 de junio, 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmisión: DirecTV.

Túnez vs. Países Bajos (jueves 25 de junio, 19:00 hrs. Arrowhead Stadium, Kansas City). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 1.405 kms. (Dallas-Houston-Kansas City).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 53,5%

Llegar a cuartos de final: 35,7%

Llegar a semifinales: 18,2%

Llegar a la final: 10%

Ser campeón: 4,8%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Gemini, Inteligencia Artificial de Google, cree que Países Bajos será una de las selecciones que avance de forma más cómoda en la fase de grupos. “Quizás no tiene el brillo de la Naranja Mecánica ni la magia ofensiva de la generación de Robben y Sneijder, pero compite con una fiereza tremenda”, analizó la IA.

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Según Gemini, la historia pesará. Países Bajos no suele tener problemas en la fase grupal. Por eso cree que ganará todos sus partidos. Luego, para dieciseisavos y octavos, la IA pronostica que avanzarán “con solvencia y con la valla invicta”.

El techo que propone la IA son los cuartos de final. “Es su karma histórico”, señaló Gemini, que cree que un cruce con Inglaterra, Alemania, Argentina o Brasil podría ser fatal para la Oranje.

El plantel de Países Bajos

Porteros:

– Mark Fleken (Bayer Leverkusen)

– Robin Roefs (Sunderland)

– Bart Verbruggen (Brighton)

Defensores:

– Nathan Aké (Manchester City)

– Denzel Dumfries (Inter de Milán)

– Virgil van Dijk (Liverpool)

– Jorrel Hato (Chelsea)

– Jan Paul van Hecke (Brighton)

– Jurriën Timber (Arsenal)

– Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

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Mediocampistas:

– Ryan Gravenberch (Liverpool)

– Frenkie de Jong (Barcelona)

– Justin Kluivert (Bournemouth)

– Teun Koopmeiners (Juventus)

– Tijjani Reijnders (Manchester City)

– Marten de Roon (Atalanta)

– Guus Til (PSV)

– Quinten Timber (Olympique de Marsella)

– Mats Wieffer (Brighton)

Delanteros y Extremos:

– Brian Brobbey (Sunderland)

– Memphis Depay (Corinthians)

– Cody Gakpo (Liverpool)

– Noa Lang (Galatasaray)

– Donyell Malen (Roma)

– Crysencio Summerville (West Ham)

– Wout Weghorst (Ajax)

Jugador estrella: Virgil Van Dijk

Virgil van Dijk no tuvo un camino pavimentado en el fútbol. Tras sortear una grave enfermedad en sus inicios con el Groningen, el zaguero construyó su carrera paso a paso. Se curtió en el Celtic y Southampton antes de transformarse en un central dominante con el Liverpool. En Anfield lo ganó todo: levantó la anhelada Premier League, conquistó la Champions League y se coronó en el Mundial de Clubes, cimentando un CV intachable en la élite europea.

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Su estatus como el jugador más determinante de Países Bajos se mide en el rol dentro de la estructura de la Oranje, no en goles. Van Dijk es el eje táctico desde la última línea, combinando un físico imponente con extrema precisión en los trazos largos. Esto permite que el equipo presione alto sin quedar expuesto al contragolpe. Es el líder absoluto de un plantel que depende de sus coberturas y anticipos. Cuando es él el que ordena la defensa, el resto de la escuadra neerlandesa opera con total libertad y seguridad. Es realmente contar con un seguro.

En la selección, su impacto definitivo llegó al asumir la capitanía en 2018. Fue el responsable de sacar a su país de una profunda crisis deportiva, liderando al grupo hasta la final de la UEFA Nations League 2019, tras años de ausencias en torneos grandes. Además, comandó a su escuadra en el Mundial de Qatar 2022 y ha sido el pilar inamovible en las Eurocopas recientes. Bajo su mandato en el campo, Países Bajos transformó sus históricas dudas defensivas en la principal fortaleza de su juego.

Van Dijk es un líder indiscutido en Países Bajos | Getty Images

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Jugador a seguir: Jorrel Hato

Jorrel Hato irrumpió en el profesionalismo saltándose las etapas habituales de maduración. Este formado en la academia del Ajax, se adueñó de la titularidad sin ser aún un adulto, y con 17 años mostró un temple inusual para un central tan joven. Ese rendimiento sostenido lo llevó a dar el salto definitivo al Chelsea de la Premier League. En Londres, asimiló rápidamente el rigor físico del fútbol inglés y demostró tener las herramientas técnicas para competir de igual a igual en la máxima exigencia del Viejo Continente.

El principal motivo para seguirlo de cerca en este Mundial es su excelente interpretación táctica del juego. Hato soluciona problemas en dos zonas del campo: rinde como central por izquierda y como lateral, garantizando una salida de balón punzante que rompe la primera línea de presión rival. En la estructura neerlandesa, su velocidad para retroceder y su perfil zurdo natural le permiten recuperar la pelota lejos del área propia, empujando al equipo hacia adelante de forma constante y fluida.

Al igual que su ascenso a nivel de clubes, en la Selección de Países Bajos ha ido subiendo escalones de par en par. Debutó a finales de 2023 bajo la dirección de Ronald Koeman y se inscribió de inmediato como uno de los estrenos más jóvenes en la historia de su combinado nacional. Durante las últimas Eliminatorias de la UEFA dejó de ser un simple proyecto a futuro para sumar minutos críticos en partidos de alta tensión defensiva. Llega a este torneo listo para asaltar la titularidad y ser la variante táctica que los neerlandeses necesitan en su última línea.

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Técnico: Ronald Koeman

Ronald Koeman pasó de ser una figura indiscutida en la cancha a convertirse en un técnico de recorrido extenso. Ganó títulos locales en el Ajax y el PSV, para luego sumar rodaje en grandes ligas dirigiendo a clubes como Valencia, Southampton, Everton y Barcelona. Ese tránsito por distintos niveles de exigencia europea moldeó un perfil de entrenador sumamente pragmático, entregándole el temple necesario para asumir la reconstrucción de su selección, que navegaba a la deriva.

Su propuesta táctica rompe derechamente con el dogmatismo histórico neerlandés. Koeman prefiere asegurar la estructura defensiva antes que monopolizar la posesión, utilizando esquemas flexibles que suelen apoyarse en tres centrales y carrileros amplios. Su modelo descansa sobre el orden posicional y la presión en bloque medio, buscando recuperar el balón para activar transiciones directas y verticales, sin enredar al equipo en una circulación lenta o predecible.

Al mando de Países Bajos, su aporte resultó vital para la estabilidad. En su primer ciclo (2018-2020), sacó a la escuadra de un pozo marcado por fracasos clasificatorios y la instaló en la definición de la Nations League. En su etapa actual, iniciada en 2023, se encargó de consolidar el recambio generacional. Bajo su dirección, el equipo abandonó la ingenuidad defensiva y adoptó una identidad utilitaria, convirtiéndose nuevamente en un rival complejo para las grandes potencias europeas.

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Posible 11

Mejor participación de Países Bajos en los Mundiales

Países Bajos es de esas potencias del fútbol mundial que nunca han conseguido la Copa del Mundo. Tres veces la Oranje ha sido subcampeona y ya va siendo tiempo de que el trofeo viaje a Ámsterdam.

Para decir cual ha sido la mejor campaña de Países Bajos en un Mundial, hay que mirarlo desde el aspecto cualitativo, más que cuantitativo. Es decir, en 2010, Robben y compañía ganaron seis partidos y perdieron sólo uno. Mientras que en Alemania 74′, la mítica Naranja Mecánica de Cruyff consiguió cinco victorias, un empate y una derrota.

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Pese a ello, el cuadro de 1974 es simplemente una leyenda. Más allá de que obtuvo “peores” resultados, también tuvo un camino mucho más difícil que el equipo de 2010. Por ejemplo, en aquel Mundial se jugó una segunda vuelta grupal, en la que los neerlandeses tuvieron que medirse con Brasil, Alemania Democrática y Argentina.

Pese a ello, y tras una primera ronda en la que empató con Suecia (0-0) y venció a Uruguay (2-0) y Bulgaria (4-1), Países Bajos salió invicto. Goleó a Argentina (4-0), le ganó a Alemania Democrática (2-0) y eliminó a los campeones defensores, Brasil (2-0).

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En la final, pese a partir ganando tempranamente, Países Bajos resignó su primera Copa del Mundo. Eran los creadores del “Fútbol total”, pero los neerlandeses empezaron a tocar para atrás y a sobrar el juego. Y bueno, Alemania era también una potencia y jugaba en casa. A veces, los resultados en el fútbol pasan por malas decisiones. Eso no quita de que los dirigidos por Rinus Michels hayan sido de los mejores de la historia.

Jugador histórico destacado: Johan Cruyff

Un filósofo con la pelota en los pies. El pensamiento en el fútbol fue la verdadera revolución que instauró Johan Cruyff. El genio nacido en Ámsterdam no solo jugaba bien, sino que descifraba la geometría de la cancha a una velocidad inalcanzable para el resto. Su estatus como el máximo exponente histórico de los Países Bajos no se debate. Por algo él es el padre intelectual del “Fútbol Total”. Rompió el molde del jugador estático para transformarse en un vaivén sobre el pasto, enseñando que un atacante también puede defender y construir desde el círculo central.

Ese intelecto superlativo lo llevó a poner al Viejo Continente en la palma de su mano. Liderando a la mítica generación del Ajax, monopolizó la gloria al conquistar tres Copas de Europa de forma consecutiva, un hito demoledor en la década de los setenta. Sin embargo, su impacto más profundo ocurrió al mudarse a España para defender al Barcelona. Allí, el tricampeón del Balón de Oro no solo rompió una sequía liguera de catorce años, sino que implantó una filosofía ofensiva que se coló en los genes de los culés. El ADN táctico catalán le debe mucho a Cruyff.

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El escenario donde su leyenda se volvió eterna fue, paradójicamente, un torneo donde no pudo dar la vuelta olímpica. En el Mundial de 1974, capitaneó a la inolvidable Naranja Mecánica, una escuadra que avasalló a sus rivales con un dinamismo nunca antes visto. Aunque tropezaron en la final ante Alemania Occidental, Johan fue elegido el indiscutido Mejor Jugador de la copa. Dejó postales imborrables, como el icónico “Giro de Cruyff” patentado ante Suecia. Su historia viene con una moraleja: la memoria colectiva puede valorar mucho más a quienes cambian el deporte para siempre que a los propios campeones.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Países Bajos?

Países Bajos no tiene un centrodelantero al estilo de nueve clásico. Lo que busca en ofensiva es explotar la velocidad. Eso lo logra con jugadores de gran desgaste físico y potencia, además de carrileros como Dumfries que acompañan. Un desborde y dos toques pueden ser el resumen de una fórmula que le viene de perillas al elenco dirigido por Ronald Koeman.

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La velocidad es la primera forma que Países Bajos encuentra para dañar. Pero, no es la única. En un partido trabado, un balón detenido a favor de los neerlandeses puede terminar desequilibrando la balanza. Con jugadores de buen pie como Tijani Reijnders y torres como Van Dijk en el área, cualquier cosa puede pasar.

Obviamente, hay problemas a resolver también para Koeman. Uno de los principales se deriva de la alta carga ofensiva que generan los Países Bajos al tener prácticamente a cuatro jugadores que pueden pisar el área. El “10” en este esquema no actúa como el clásico volante creativo, sino que también como falso “9”, lo que genera que rote con el delantero. Esto puede dejar un vacío en el mediocampo ante equipos que jueguen con tres volantes (como un 4-3-3 o un 3-5-2, por ejemplo) y hacer que De Jong haga un desgaste excesivo.

La otra debilidad también se infiere del esquema táctico de Países Bajos. Los carrileros tienen gran importancia, al ampliar la cancha en ataque. El problema es que su subida deja espacios en la retaguardia que pueden ser aprovechados por equipos muy cerrados y que se sirvan de contragolpes.

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Datos freak de la Oranje

Elegimos dos datos freaks relacionados con el máximo exponente histórico de Países Bajos, Johan Cruyff. En el Mundial de 1974, por ejemplo, el crack neerlandés jugó todo el torneo con una marca que no existe. ¿Cómo pasó esto? Resulta que el volante se plantó frente a su propia selección por un tema de marcas de vestimenta.

Para aquel Mundial, Adidas era la marca encargada de vestir a la Oranje. Pero, Cruyff tenía un contrato propio con Puma, por lo que alegó frente a la Federación. Ante la situación compleja con su propia estrella, se decidió quitarle una de las rayas de la camiseta solamente a la indumentaria del crack. Así, el Flaco jugó toda la Copa del Mundo de 1974 con una marca que no existe.

Para el Mundial siguiente, Johan Cruyff no asistió. Muchas veces se dijo que la razón detrás de la ausencia del jugador neerlandés de Argentina 78 se debía a su rechazo de la dictadura de ese país. Sin embargo, era otra la explicación.

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Unos meses antes del Mundial, delincuentes armados entraron a la casa de Cruyff en Barcelona, lo ataron a él y a su esposa, enfrente de sus hijos, e intentaron secuestrarlo. Si bien fallaron, el trauma no le permitió al jugador dejar a su familia sola e irse tanto tiempo tan lejos de casa.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

El triste, y a la vez importante récord que ostenta la Selección de Países Bajos es que son los con más partidos ganados y puntos obtenidos entre todos los equipos que jamás han sido campeones del mundo. Esto hace que, si bien cada ronda pasada y victoria acumulada vaya agrandando este récord, la única manera de romperlo sea levantando la Copa del Mundo.

Países Bajos cuenta con grandes atacantes | Getty Images

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Precisamente, la otra marca que busca hace años la Oranje es dejar de ser el eterno segundón. Hasta la actualidad, es la selección que más finales ha disputado sin ganar una Copa del Mundo (1974, 1978 y 2010). De avanzar hasta la final estarán ante la tremenda tarea de alargar este hito o destruirlo para siempre.