Las lesiones no paran de darle malas noticias a los hinchas previo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Países Bajos lamenta la sensible baja de Xavi Simons, una de sus principales estrellas, luego de sufrir una terrible noticia este fin de semana.

En medio de la lucha del Tottenham por salvarse del descenso, el mediocampista de 23 años fue parte pero no pudo terminar el triunfo ante Wolverhampton por una molestia física. Sus muestras de dolor anticipaban algo grave, lo que se confirmó tras el parte médico de los Spurs: “Rotura del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) en su rodilla derecha“, dijeron sobre su diagnóstico.

La lesión llega en el peor momento posible, ya que lo obliga a parar por varios meses y así perderse la cita planetaria de junio próximo. Un golpe muy importante para la Naranja Mecánica, que deberá encontrarle un reemplazante.

Xavi Simons se baja del Mundial 2026 con Países Bajos a última hora: “Simplemente se fue”

Países Bajos sufre un nuevo golpe a semanas del Mundial 2026. Xavi Simons no podrá decir presente en la cita planetaria luego de su lesión en Tottenham, la que lo dejó totalmente desconsolado.

Xavi Simons no irá al Mundial con Países Bajos luego de lesionarse en Tottenham. Foto: Getty Images.

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Así lo dio a entender el propio jugador en su cuenta de Instagram, donde confirmó la noticia. “Dicen que la vida puede ser cruel y hoy se siente así. Mi temporada ha llegado a un final abrupto y solo estoy tratando de procesarlo. Honestamente, tengo el corazón roto. Nada de esto tiene sentido“.

“Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada… junto con la Copa del Mundo. Representando a mi país este verano… simplemente se fue“, añadió claramente afectado.

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Xavi Simons no escondió su amargura y enfatizó en que “llevará tiempo encontrar la paz con esto, pero seguiré siendo el mejor compañero de equipo que pueda ser. No tengo ninguna duda de que juntos ganaremos esta pelea”.

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Finalmente, intentó darse ánimos para lo que viene. “Voy a recorrer este camino ahora, guiado por la fe, con fuerza, con resistencia, con creencia, mientras cuento los días para volver ahí fuera. Ten paciencia conmigo”.

Xavi Simons se queda afuera del Mundial y Países Bajos comienza a buscarle un reemplazante. La Naranja Mecánica llegaba como una de las candidatas y esperaba contar con una de sus principales figuras, la que ahora deberá ver todo por TV.

El grupo de Países Bajos en el Mundial 2026

Países Bajos afina los últimos detalles para ir a disputar el Mundial 2026 sin Xavi Simons en sus filas. En la fase de grupos, la Naranja Mecánica se verá las caras con Japón (14 de junio, 16:00 horas), Suecia (20 de junio, 13:00 horas) y Túnez (25 de junio, 19:00 horas).

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En resumen, Países Bajos y el Mundial…