El mercado de fichajes sigue dejando sorpresas donde según revelan Xavi Simons buscará su salida del Tottenham en la próxima ventana de transferencia, donde buscaría su regreso a Barcelona tras una compleja temporada en Inglaterra.

Según revela el medio “Fichajes”, el jugador quiere dejar la escuadra de la Premier League, que pasa por un duro momento en el campeonato inglés, donde esta compleja situación estaría haciendo que el jugador busque una salida anticipada a pesar de tener un contrato hasta el 2030.

A esto se le suma que buscaría continuar su carrera en un club que le garantice competir al más alto nivel europeo, considerando que con estos resultados el Tottenham, que está en zona de descenso, estará ausente de las competencias europeas como la Champions League y la Europa League.

Simons estaría buscando su salida de la escuadra. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

¿Volverá al Barcelona?

Acorde al informe del medio, el Barcelona considera que la operación es económicamente viable, con un valor estimado de alrededor de 40 millones de euros. Además, su formación en La Masia le entrega una importante ventaja para poder adaptarse al estilo de juego.

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Aunque también el Chelsea aparece como una posible opción para quedarse con el joven jugador, quienes tendrían preferencia sería el Barca.

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Simons disputó 25 partidos esta temporada, anotando un gol y dando cuatro asistencias. Mientras tanto, la amenaza del descenso del Tottenham aceleró los esfuerzos de su agente para encontrar un nuevo destino antes de que termine la temporada.

En síntesis: