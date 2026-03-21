¡Toma Tigre! En septiembre de 2024, Ricardo Gareca sacaba después de pocos minutos del primer tiempo a Ben Brereton, en el duelo entre la Selección Chilena y Bolivia. Ese fue el inicio de un momento oscuro para el delantero nacional.

Tras ese desaire, Brereton comenzó un camino de caída. En Sheffield perdió su lugar. Luego, en el Southampton, poco o nada fue considerado. Finalmente, arribó al Derby County, donde poco a poco empezó a mejorar.

Con seis goles a su haber, Ben Brereton se presenta como uno de los buenos delanteros del Championship. Y pese a que no anotó, el chileno volvió a tener una tarde hermosa en la segunda categoría inglesa. Se acerca la Premier League.

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Sube como la espuma

El Derby County está a tres puntos de la zona de playoff del Championship británico. Para el cuadro del chileno, el triunfo de este sábado, ante el Birmingham, significó tranquilidad en la tabla. Los Carneros están al acecho.

Fue un gol solitario de Rhian Brewster (43′) el que le dio el triunfo al equipo de Ben, quien estuvo los noventa minutos en la cancha. Ahora tendrán que enfrentar al Coventry, líder del torneo.

Desde el 4 de enero que Ben Brereton viene siendo titular en el Derby County en el Championship. El chileno llega en un buen momento para disputar el FIFA Series en el que participará la Selección Chilena.

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Brewster marcó el único tanto del partido | Getty Images

En resumen…

Ben Brereton suma seis goles como delantero del Derby County en el Championship británico.

El Derby County venció al Birmingham con un gol de Rhian Brewster al minuto 43.

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El delantero chileno es titular en su equipo de forma consecutiva desde el 4 de enero, en el Championship.

¿Cómo va la tabla de posiciones del Championship?