Todo tiene un final y eso bien lo sale el delantero egipcio Mohamed Salah. Después de nueve exitosos años en el Liverpool, el atacante de 33 años oficializó que al término de esta temporada 2025/26 se marchará de The Reds.

Por medio de un video en sus redes sociales personales el jugador confirmó que abandonará el club, poniendo fin a nueve temporadas donde practicante pudo ganarlo todo.

“Desafortunadamente, el día ha llegado. Esta es la primera parte de mi adiós. Quería empezar diciendo que nunca imaginé cómo profundamente este club, esta ciudad, estas personas serían parte de mi vida”, comenzó diciendo.

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Mohamed Salah se va del Liverpool

En ese sentido, el jugador africano agregó que “es una pasión, es una historia, es un espíritu. No puedo explicarlo en palabras a nadie que no sea parte de este club. Celebramos la victoria, ganamos los trofeos más importantes y luchamos juntos durante los más difíciles momentos de nuestra vida”.

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“No tengo palabras suficientes. El apoyo que me dieron durante el mejor momento de mi carrera y en los momentos más difíciles es algo que nunca olvidaré, que siempre tomaré conmigo. Salir nunca es fácil. Me han dado el mejor momento de mi vida. Siempre seré uno de ustedes. Este club siempre será mi hogar”, concluyó.

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Mohamed Salah ganó prácticamente todo en sus nueve años en el Liverpool. Destacan dos Premier League y una Champions League. | Foto: Getty Images.

En la producción donde comunicó esta impactante noticia se pueden ver algunos de sus mejores goles con el cuadro de Merseyside. Además, está acompañado de los trofeos más importantes que levantó en el club.

Los históricos números de Mohamed Salah en el Liverpool

Hasta este momento el delantero egipcio ha convertido 255 goles y dado 121 asistencias en 435 partidos oficiales con la camiseta del Liverpool. En su palmarés destacan dos títulos de la Premier League, una Champions League, una FA Cup, dos Copa de la Liga, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes de la FIFA.

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El cuadro de Anfield reaccionó a esta noticia, escribiendo en sus redes que “Mohamed Salah pondrá fin a su brillante carrera en el Liverpool Football Club al término de la temporada 2025-26. El momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante este año, cuando se despida de Anfield”.

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En síntesis