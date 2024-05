El entrenador del Liverpool dejó en claro que no hay ninguna diferencia con el jugador egipcio. “Nos respetamos unos a otros, así que no hay ningún problema”, afirmó.

Liverpool está cerrando una complicada temporada de la mano de Jürgen Klopp. Lo que parecía ser una despedida por todo lo alto del DT alemán, lleno de títulos y triunfos, se está transformado en una año donde solo la Carabao Cup irá a las vitrinas de The Reds.

Este difícil cierre de campaña se vio claramente graficado el pasado sábado, cuando el Liverpool igualó 2-2 de visita ante el West Ham y se bajó casi de manera definitiva de la lucha por la Premier League.

En ese encuentro al minuto 79, justo cuando el egipcio Mohamed Salah se disponía a entrar por Luis Díaz, se generó una acalorada discusión entre el jugador y su DT. Incluso el uruguayo Darwin Núñez, quien iba a entrar por Endo, tuvo que tranquilizar al africano.

Esta situación fue analizada por el propio Jürgen Klopp, quien en conferencia de prensa dejó en claro que no hay ninguna diferencia con el delantero y que todo lo que se tenía que conversar, se conversó en camarines.

“Está completamente resuelto, no hay problema entre nosotros Si no nos conociéramos desde hace tanto tiempo, no estoy seguro de cómo lo afrontaríamos. Pero nos respetamos unos a otros, así que no hay ningún problema”, afirmó el alemán.

La discusión de Jürgen Kloop con Salah

En ese sentido, el DT germano fue enfático en decir que “estamos absolutamente de acuerdo con esto, así que sigamos adelante”.

“La mejor situación hubiese sido que todos estuvieran en el mejor lugar, ganáramos los partidos y marcáramos muchos goles. De ser así, la situación probablemente no habría sido como fue, porque Mo no habría estado en el banco de suplentes, en primer lugar. Una cosa depende de la otra”, concluyó.

Jürgen Klopp tuvo una acalorada discusión con Salah el pasado sábado. | Foto: Getty Images.

Cabe recordar que Jürgen Klopp se irá del Liverpool al finalizar esta temporada 2023-24 tras nueve años en el club. El alemán se irá dejando en el equipo una Premier League, una Champions League, una Supercopa de la UEFA, un Mundial de Clubes, dos Copa de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.

¿Cuándo vuelve a jugar el Liverpool?

El próximo partido de The Reds será ante Tottenham este domingo 5 de mayo (desde las 11:30 hora de Chile) en Anfield. Los Spurs vienen de caer por 2-0 ante Chelsea y marchan octavos con 51 puntos, mientras que el equipo de Klopp es tercero con 75 unidades.

