El fin de una era: Jürgen Klopp se va de Liverpool después de nueve años en The Reds

Jürgen Klopp se va de Liverpool. De manera sorpresiva y si nada de anticipación, el entrenador alemán oficializó a los canales oficiales de The Reds que se marcha tras nueve gloriosos años en el club.

“Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchas por primera vez. Obviamente puedo explicarlo, o al menos intentar explicarlo”, partió diciendo el germano en entrevista exclusiva con su equipo.

Al juntar la fuerza necesaria, Klopp declaró que “amo absolutamente todo de este club, amo todo de la ciudad, amo todo de nuestra afición, amo al equipo, amo al personal. Amo todo. Pero el hecho de que todavía tome esta decisión les demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar”.

“Es que me estoy quedando, cómo decirlo, sin energía. No tengo ningún problema ahora, obviamente, ya lo sabía desde hace tiempo y tendré que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez y otra y otra vez”, agregó.

Para finalizar, el alemán declaró que “después de los años que pasamos juntos y después de todas las cosas que pasamos juntos, el respeto por ustedes creció, el amor por ustedes creció y lo menos que les debo es la verdad, y esa es la verdad”.

De esta manera, Jürgen Klopp pone fin a toda una era en el Liverpool, club donde hasta ahora ha ganado la Premier League 2019-20, la Copa de la Liga 2021-22, la FA Cup 2021-22, la Community Shield 2022, la Champions League 2018-19, la Supercopa de la UEFA 2019 y el Mundial de Clube 2019.

Desde 2015 a la fecha, el alemán ha dirigido un total de 466 partidos con The Reds. Ha ganado en 283 en ocasiones, empató en 105 y perdió apenas 78 partidos, registrando un 68.24% de rendimiento.

¿Cuándo vuelve a jugar Liverpool?

The Reds verán acción por la cuarta ronda de la FA Cup de locales ante Norwich este domingo 28 de enero a partir de las 11:30 (hora de Chile). Por su parte en la Premier League enfrentarán al Chelse por la fecha 22 el próximo miércoles 31 de enero (17:30 hora de Chile) en Anfield.

Cabe recordar que Liverpool es el puntero de la Premier League 2023-24 con 48 puntos, cinco más que Manchester City, su más cercano perseguidor.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.