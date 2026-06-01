“No vuelvo”: Periodista pone su cargo a disposición si Marcelo Bielsa elimina a Argentina

La confianza en la albiceleste llegó a tal punto que el periodista Gustavo López recalcó que no está en los planes quedar fuera ante Uruguay.

La selección de Argentina empezó a planificar lo que será el Mundial 2026. El equipo liderado por Lionel Messi ya está en Kansas para comenzar la preparación en busca del Bicampeonato y repetir lo realizado hace cuatro años atrás en Qatar.

El tema es que al ser un nuevo formato, ya se empiezan a aventurar los resultados de la fase de grupos. Ante esto, existe una importante chance que si Argentina termina primera en el grupo J, se registre un cruce histórico con un clásico rival de toda la vida.

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Esto porque se toparía con el segundo del grupo H. Lo que en el panel de la señal de ESPN, será la ubicación de Uruguay de Marcelo Bielsa ya que perderá el grupo ante España.

Periodista argentino se retira si pierde con Marcelo Bielsa: “No vuelvo”

Por lo mismo, nacieron de inmediato los cuestionamientos ante un enfrentamiento con Marcelo Bielsa. El “Loco” sabe como jugar a la albiceleste y lo registra en los triunfos por 3-0 en La Bombonera en 2023 y en 2008 con la selección chilena.

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Lo que hizo estallar al periodista Gustavo López que puso su cargo a disposición si los campeones del mundo se quedan fuera ante la garra charrúa. “Si nosotros perdemos con Uruguay, en Estados Unidos, no vuelvo”, lanzó fuerte y claro.

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“Sáquenme la visa, hagan lo que sea, comento Hockey, cualquier cosa”, complementó. “Van a decir que paliza táctica de Bielsa, que Scaloni no sirve más. Yo los conozco bien”, lamentó el comunicador que recalcó que en sus libros no existe la opción de perder con el “Loco”.

Mientras que el adiestrador no se nubla con este tipo de frases y se mantiene concentrado en dar el batacazo en el Mundial. “Escucho mucho que no hay entusiasmo de cara al Mundial, me cuesta creerlo en un pueblo como el uruguayo tan futbolero. Dudo de que no vean el Mundial con ilusión, con expectativa y con placer. Yo siento las tres cosas, pero con el peso de la responsabilidad de asumir lo que significa la ilusión de la gente”, recalcó Bielsa sobre el desafío que se avecina en junio.