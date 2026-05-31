Con grandes ausencias: Marcelo Bielsa entrega la nómina oficial de Uruguay para el Mundial 2026

El ex entrenador de la selección chilena dio la lista definitiva de la Celeste para la Copa del Mundo de 2026.

Uno de los equipos apuntados a hacer ruido en el Mundial de 2026 es el siempre aguerrido seleccionado uruguayo, que es dirigido por nuestro querido Marcelo Bielsa.

El paso del Loco por el país charrúa no ha estado exento de críticas, es más, tuvo líos con los jugadores, debido a decisiones que tomó durante su mandato, entre ellas prescindir de Luis Suárez.

A pesar de todos los problemas internos, Uruguay alcanzó uno de los 6.5 cupos que dispuso la Conmebol, y Marcelo Bielsa vuelve por tercera vez a participar de una Copa del Mundo, tras sus experiencias con Argentina (2002) y Chile (2010).

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La nómina de Marcelo Bielsa en Uruguay

Marcelo Bielsa dio visto bueno para que la Asociación Uruguaya de Fútbol publicara de manera oficial la nómina de 26 jugadores de la Celeste, quienes irán a Norteamérica para hacer historia.

La convocatoria tiene sorpresas, porque a la baja ya conocida de Luis Suárez, se suman las ausencias de Nahitan Nández y José Luis Rodríguez, dos jugadores muy queridos por los hinchas uruguayos.

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Además, contrario a sus principios ofensivos, el Loco Bielsa apenas citó a tres delanteros para el Mundial, ya que fueron elegidos Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez, sorprendiendo a propios y extraños.

Uruguay será parte del Grupo H del Mundial 2026, donde se medirá con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

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En síntesis

Marcelo Bielsa clasificó con el seleccionado de Uruguay al Mundial de Fútbol de 2026.

clasificó con el seleccionado de Uruguay al Mundial de Fútbol de 2026. La nómina de 26 jugadores uruguayos excluyó definitivamente al histórico delantero Luis Suárez .

. Uruguay integrará el Grupo H junto a las selecciones de Arabia Saudita, Cabo Verde y España.