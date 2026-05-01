Uno de los partidos que todos esperan en la fase de grupos del Mundial de 2026 es el que protagonizarán España y Uruguay, quienes quedaron inmersos en el Grupo H del certamen planetario.

Se espera que la Roja de Europa y la Celeste pelea por el liderazgo de la zona, la que además completan los débiles equipos de Cabo Verde y Arabia Saudita, por ende, dicho enfrentamiento se prevé como fundamental.

Una de las nuevas caras del equipo charrúa dirigido por Marcelo Bielsa es el volante del Real Salt Lake Juan Manuel Sanabria, quien en una charla virtual organizada por la MLS habló del esperado duelo con España en la Copa del Mundo.

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Juan Manuel Sanabria alaba a Lamine Yamal y a España

Uno de los primeros temas que abordó Sanabria fue la situación de la figura de España, Lamine Yamal, quien pese a estar lesionado fue alabado por el sudamericano y piensa que será complicado enfrentarlo.

Al ser consultado sobre el más destacado de los españoles indicó que “obviamente que vas a elegir a Lamine Yamal, porque hoy en día es uno de los de los mejores del mundo“.

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Lamine Yamal espera llegar al Mundial. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Además, calificó el choque con los europeos como fundamental: “es un partido muy decisivo que va a definir quiénes son los que van a clasificar en los grupos y contra quién nos cruzaríamos. Ese partido todo el mundo lo va a esperar con mucha ansia y para nosotros va a ser muy importante“.

El partido entre Uruguay y España en el Mundial se jugará el 26 de junio, a partir de las 20:00 horas de Chile. Imperdible.

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En síntesis

España y Uruguay integran el Grupo H del Mundial 2026 con Arabia Saudita y Cabo Verde.

integran el del Mundial 2026 con Arabia Saudita y Cabo Verde. El volante de Uruguay Juan Manuel Sanabria destacó a Lamine Yamal como figura de España.

destacó a como figura de España. El partido entre ambas selecciones se disputará el 26 de junio a las 20:00 horas.