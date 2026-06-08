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Internacional

Perú vs. España: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el amistoso antes del Mundial 2026

España no contará con algunas de sus figuras: Lamine Yamal, Nico Williams y Victor Muñoz.

Por Franccesca Arnechino

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Perú enfrentará a España en la previa del mundial.
© Getty, editado con GeminiPerú enfrentará a España en la previa del mundial.

España alista los detalles finales en la previa del Mundial 2026 y este lunes el último amistoso antes del debut. La Roja se medirá ante Perú, en un duelo que servirá como examen final para el equipo hispano antes de enfrentar a Cabo Verde en la Copa del Mundo.

Los españoles llegan como uno de los candidatos al título, pero esta vez no podrán contar con figuras como Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz por molestias físicas. Aunque Perú no logró clasificar al Mundial, intentará dar pelea tras vencer recientemente a Haití, mientras que España viene de igualar ante Irak.

Lamine Yamal no estará en el duelo frente a Perú, por molestias físicas – Getty

Lamine Yamal no estará en el duelo frente a Perú, por molestias físicas – Getty

Perú vs. España: Horario y dónde ver

Perú se enfrenta a España este lunes 8 de junio, desde las 20:00 hrs de Chile, en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

El partido amistoso tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, completamente en vivo por la señal de ESPN. También contará con transmisión vía ONLINE, por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para usuarios del plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)
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En resumen…

  • Perú y España juegan hoy lunes 8 de junio a las 20:00 horas.
  • El amistoso se disputará en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, antes del Mundial 2026.
  • La transmisión en vivo para Chile será por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.
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