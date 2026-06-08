España no contará con algunas de sus figuras: Lamine Yamal, Nico Williams y Victor Muñoz.

España alista los detalles finales en la previa del Mundial 2026 y este lunes el último amistoso antes del debut. La Roja se medirá ante Perú, en un duelo que servirá como examen final para el equipo hispano antes de enfrentar a Cabo Verde en la Copa del Mundo.

Los españoles llegan como uno de los candidatos al título, pero esta vez no podrán contar con figuras como Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz por molestias físicas. Aunque Perú no logró clasificar al Mundial, intentará dar pelea tras vencer recientemente a Haití, mientras que España viene de igualar ante Irak.

Lamine Yamal no estará en el duelo frente a Perú, por molestias físicas – Getty

Perú vs. España: Horario y dónde ver

Perú se enfrenta a España este lunes 8 de junio, desde las 20:00 hrs de Chile , en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla.

El partido amistoso tiene confirmada la transmisión por TV en Chile, completamente en vivo por la señal de ESPN . También contará con transmisión vía ONLINE, por la plataforma de streaming Disney+, exclusivamente para usuarios del plan Premium.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 41 (HD)

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¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El jueves 11 de junio será el arranque oficial de la Copa del Mundo, en una edición que por primera vez reunirá a 48 selecciones, con 104 partidos, que finalizan el 19 de julio.

En resumen…