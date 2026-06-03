Francamente, España es simplemente uno de los favoritos para ser campeón en 2026. Es la oportunidad de superar lo hecho en Sudáfrica 2010.

Datos principales

Confederación: UEFA.

Apodo: La Roja, La Furia Roja.

Ranking FIFA: 2°.

Grupo en el Mundial: H (Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay).

¿Cómo clasificó al Mundial?

La Selección de España ganó el Grupo E de las Eliminatorias de la UEFA, sin perder un partido, marcando por lo menos dos goles en cada encuentro y alternando entre titulares y suplentes en el único partido igualado (ante Turquía, en la última fecha, 2-2): España pasó la aplanadora para llegar al Mundial 2026.

De hecho, en el duelo ante los que fueron segundos del grupo, y a la postre clasificaron en el repechaje (Turquía) la Furia Roja le fue a ganar 6-0 en casa. Esta es la segunda goleada más grande recibida por los turcos en condición de local, tras el 8-0 que les propinó Inglaterra en 1984, en el contexto de las Eliminatorias para el Mundial de México 1986.

Calendario y estadios en los que juega

España vs. Cabo Verde (lunes 15 de junio, 12:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: DirecTV.

España vs. Arabia Saudita (domingo 21 de junio, 12:00 hrs, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Uruguay vs. España (viernes 26 de junio, 20:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 2.365 kms. (Atlanta-Guadalajara).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 81,8%

Llegar a cuartos de final: 61,5%

Alcanzar semifinales: 50%

Llegar a la final: 31,3%

Ser campeón: 17,4%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

No hay que ser la Inteligencia Artificial de una empresa multinacional para creer que España se quedará con el liderato del Grupo H. De hecho, la IA de Google sólo viene a ratificar el vaticinio que muchos dan por descontado.

España ganaría sus partidos ante Cabo Verde (“un festín ibérico”), Arabia Saudita (“aprovecharán las grietas del bloque defensivo asiático”) y empataría ante Uruguay (“empate prácticamente pactado”).

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Y, bueno, la IA también le tiene fe en lo que vendrá después. Es por eso que pone a España como uno de los posibles finalistas en este Mundial 2026. Con esto confirmarán “su pertenencia como fijos en la mesa chica de la élite”, aunque Gemini deja en puntos suspensivos la resolución en aquel último partido.

El plantel de España

Porteros:

– Unai Simón (Athletic Club)

– David Raya (Arsenal)

– Joan García (Barcelona)

Defensores:

– Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

– Marc Pubill (Tottenham)

– Pedro Porro (Tottenham)

– Pau Cubarsí (Barcelona)

– Eric García (Barcelona)

– Aymeric Laporte (Athletic Club)

– Marc Cucurella (Chelsea)

– Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Mediocampistas:

– Rodrigo Hernández (Manchester City)

– Martín Zubimendi (Arsenal)

– Mikel Merino (Arsenal)

– Fabián Ruiz (PSG)

– Pedri González (Barcelona)

– Gavi (Barcelona)

– Álex Baena (Atlético de Madrid)

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Delanteros y Extremos:

– Lamine Yamal (Barcelona)

– Ferran Torres (Barcelona)

– Dani Olmo (Barcelona)

– Yeremy Pino (Crystal Palace)

– Nico Williams (Athletic Club)

– Víctor Muñoz (Osasuna)

– Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

– Borja Iglesias (Celta)

Jugador estrella: Lamine Yamal

Lamine Yamal desayuna récords. Criado en el humilde barrio de Rocafonda, este extremo zurdo maravilló al orbe con un descaro inusual que devolvió al fútbol la magia pura del uno contra uno. Es la máxima figura de la escuadra ibérica, con un talento generacional indescifrable. La combinación del éxito parece una fórmula perfecta: decisiones propia de un veterano, sumadas a una velocidad letal de adolescente indomable.

Su irrupción en el Barcelona renovó la magia de La Liga española. Formado en la inagotable cantera de La Masía, el atacante asaltó la titularidad en el primer equipo, heredando la mística de los grandes gambeteadores blaugranas. Enganches indescifrables y definiciones quirúrgicas al segundo palo: Yamal tiene el ADN que tanto gusta en Cataluña. Esto lo transformó en el principal dolor de cabeza de los equipos europeos.

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Con el escudo de España en el pecho, su impacto rozó la ciencia ficción, durante la Eurocopa. Se adueñó de las portadas globales por su fútbol atrevido y esculpió una obra de arte inolvidable al clavar un zurdazo al ángulo frente a Francia en semifinales. De cara a este desafío planetario, Lamine se posiciona como el argumento ofensivo más electrizante del equipo, listo para ratificar ante los ojos del mundo que no es el futuro el que está en sus manos, sino el presente.

El jugador que pone la magia en España | Getty Images

Jugador a seguir: Pau Cubarsí

Muchos creen que el mejor defensa y el más solvente es aquel que ha acumulado suficiente experiencia. Esta premisa no funciona con Pau Cubarsí. Nacido en Estanyol, este central asoma como el gran tapado del combinado ibérico, gracias a un sentido de la anticipación impropio para su edad. No es el roce físico el que le da un plus, sino su lectura espacial milimétrica y la entrega de balón impecable.

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Su consolidación en Cataluña fue rápida y fulgurante. Moldeado en las entrañas de La Masía, aterrizó en el plantel estelar del Barcelona para apropiarse de la primera línea con autoridad. Lejos de achicarse ante la presión de los hinchas, continuó anulando a los delanteros más temibles del continente, tanto en el torneo doméstico como en la Champions League. Esta seguridad técnica lo transformó velozmente en la garantía absoluta de la zaga blaugrana.

Vestir los colores de la Selección de España fue la consecuencia directa de su meteórico nivel. Al estrenarse, hizo historia pura y se convirtió en el defensa más joven en representar a La Furia Roja. Durante la ruta preparatoria al Mundial mostró una buena onda total con sus compañeros, creando una sinergia colectiva. Pisar el césped mundialista será la vitrina perfecta para que este joven cerrojo ratifique su jerarquía y termine por ser el ladrón de las miradas terrestres.

Técnico: Luis De la Fuente

Luis de la Fuente no necesitó los focos mediáticos de los grandes clubes para alcanzar la cima. Su prestigio como estratega lo cimentó desde las entrañas de la Selección de España, siendo campeón de Europa con las categorías Sub-19 y Sub-21. Además se colgó la plata olímpica en Tokio 2020. Ese conocimiento exhaustivo de las bases formativas lo convirtió en el candidato idóneo para tomar un fierro caliente tras la decepción en Qatar 2022.

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El técnico riojano mantuvo la vocación por dominar el balón, pero erradicó la posesión estéril que anestesiaba los encuentros. Implementó un esquema mucho más vertical y punzante, otorgándole un protagonismo vital a los extremos a perfil natural o cambiado para desbordar por las bandas. Esta actualización del libreto le entregó a su oncena un cambio de ritmo agresivo.

Bajo su administración, el rendimiento en cancha echó por bajo cualquier cuestionamiento. En tiempo récord, acabó con una sequía de once años al levantar la Nations League en 2023 y tocó el cielo continental coronándose campeón de la Eurocopa 2024 con una campaña invicta. A puertas del Mundial 2026, el DT logró unificar al camarín y al país, consolidando a una España arrolladora.

Posible 11

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Mejor participación de España en los Mundiales

Así como en el vaticinio no hay que ser un genio, tampoco hay que sopesar múltiples opciones para llegar a la conclusión de que Sudáfrica 2010 fue la mejor participación histórica de España en un Mundial. Por algo es su única estrella.

En territorio africano, los españoles sortearon una fase de grupos en la que se vieron sorprendidos en el debut (0-1 ante Suiza), pero ratificaron ante Honduras (2-0) y Chile (2-1), para avanzar a octavos primeros del Grupo H.

Y claro, si bien España fue una selección de otro nivel en aquel Mundial, proponía un fútbol de posesión que no se traducía en grandes goleadas, ni triunfos aplastantes. Todos sus rivales de allí en adelante sucumbieron por un solo gol (Portugal, Paraguay, Alemania y, en la final, Países Bajos). El héroe de aquel único torneo planetario de los ibéricos fue Iniesta, que marcó un gol agónico en el duelo ante la Naranja Mecánica.

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Jugador histórico destacado: Andrés Iniesta

Era un niño tímido proveniente de Fuentealbilla cuando llegó a La Masia. El tiempo allí lo transformó en el mito absoluto que es hoy. Su desarrollo en el mediocampo del Barcelona coincidió con la época más brillante de la institución catalana, comandando una sala de máquinas perfecta. En el Camp Nou, Andrés Iniesta lo celebró todo: alzó cuatro Champions League y dominó La Liga a su antojo.

Si se le ubica en la cúspide del balompié ibérico es, simplemente, por su intelecto superior sobre el pasto. El Fantasmita encarnó la esencia pura del fútbol al pie, justo cuando éste mutaba hacia la potencia atlética. Flotó entre las marcas con un control de balón hipnótico y giros que ridiculizaba a sus rivales. Esa agilidad mental para dictar el ritmo de los partidos y resolver el puzzle ofensivo bajo presión extrema lo elevaron a una categoría de crack supremo.

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Su amor inquebrantable con el combinado nacional quedó inmortalizado en la vibrante noche de Johannesburgo. Aquel cañonazo cruzado frente a Países Bajos en la agonía del alargue le entregó a España la única Copa del Mundo de su historia. A eso sumémosle que fue el director de orquesta en el bicampeonato de las Eurocopas de 2008 y 2012.

El histórico Iniesta | Getty Images

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de España?

Pese a que fue un sistema de juego que los llevó a ser campeones del mundo, España ya dejó en el olvido esa obsesiva posesión del balón que no generaba remates al arco. El cuadro ibérico ha sabido ganar mucha más agresividad a partir de los tres cuartos de cancha. Por algo, Lamine Yamal se siente tan cómodo en la escuadra de Luis de la Fuente, donde tiene la responsabilidad de ser el encarador y el arma de terror para las defensas contrarias.

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Precisamente, otra de las grandes fortalezas de esta España tiene que ver con Luis de la Fuente. El técnico español no es necesariamente un DT de renombre, pero viene trabajando con los futbolistas españoles desde las series juveniles. Eso ha permitido un conocimiento profundo de cada uno, el manejo de los egos y, sobre todo, conocer las capacidades y lo que cada cual le puede entregar en sus puestos. Esto hace que cada posición en la cancha no sea una improvisación, sino que venga con respaldo previo.

España es, además, un equipo que juega a la presión asfixiante, con la intención de mantener el control de balón. Esto puede provocar problemas, ya que las transiciones rápidas de sus rivales pueden dejar expuesta la retaguardia de los ibéricos. Un defensa o volante rival que rompe con buen pie y que habilita certeramente a un compañero en ataque, puede dejar expuesta esta debilidad.

Datos freak de La Furia Roja

Quizás, una de las clasificaciones más extrañas en la historia del fútbol mundial se dio para la Eurocopa 1984. España estaba prácticamente eliminada, porque tenía que vencer a Malta por once goles de diferencia para poder superar en la tabla del grupo a Países Bajos. Y en el primer tiempo del duelo, apenas ganaban 3-1.

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Parecía que iban a botar, simplemente, la clasificación. Sin embargo, en medio de una lluvia copiosa, España decidió dar batalla hasta el último respiro. De esta forma, los hispanos terminaron goleando 12-1 a Malta y terminaron consiguiendo los tickets para la Euro, ante la ingenuidad de los neerlandeses.

Esto llamó la atención en su momento, pero hay algo que hasta el día de hoy es tema. Muchos creen que los españoles tienen un tema con la nación, ya que cada vez que suena el himno nacional, previo a los encuentros, no hay ningún jugador que lo cante.

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Pero, lo que pasa es que España tiene uno de los cuatro himnos a nivel mundial que no tienen letra. No es falta de nacionalismo, ni desconocimiento de la letra. De hecho, los propios hinchas de la Furia Roja se han dado maña y entonan un frenético “lo-lo-lo” desde las gradas, cuando suena la canción nacional, siguiendo la melodía.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

No es un misterio que España es una de las selecciones favoritas para llevarse el Mundial 2026. En caso de lograrlo, no solamente conseguirán la segunda Copa del Mundo, sino que romperán con la “maldición europea en Norteamérica”.

¿De qué se trata? En los tres mundiales organizados en tierras norteamericanas (México 1970 y 1986 y Estados Unidos 1994), sólo han ganado selecciones sudamericanas (Brasil y Argentina). Es por eso que alcanzar la gloria en estas tierras derrumbaría esa marca en contra del Viejo Continente.

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Pero, para lograr eso, España tiene que escapar de otro récord. Contrario a otros equipos que velan por superar hazañas pasadas, la Furia Roja necesita cuidarse mucho de las definiciones desde los doce pasos, porque son la selección que más veces ha sido eliminada por medio de la tanda de penales (1986 con Bélgica, 2002 con Corea del Sur, 2018 con Rusia y 2022 con Marruecos).