El ex técnico de Colo Colo tuvo una discrepancia con la dirigencia y decidieron sacarlo del cargo tras la eliminación de Copa Argentina.

Una verdadera sorpresa viene desde el otro lado de la Cordillera de Los Andes y tiene como protagonista al ex entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón en Rosario Central.

Esto, porque el club acaba de comunicar la salida del técnico por discrepancias con la dirigencia, pese a meter al cuadro canalla a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Así lo detalló el periodista César Luis Merlo, quien confirmó en sus plataformas digitales el movimiento del mercado: “Rosario Central decidió quitar del cargo a Jorge Almirón”.

Rosario Central se quedó sin técnico con Vicente Pizarro. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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La dirigencia de Rosario le pasó la cuenta a Almirón

La presión le pasó la cuenta a Jorge Almirón en Rosario Central, quien esta jornada fue notificado de su salida del club, pese al aceptable torneo que realizó en su país.

“En este semestre que estuvo en el cargo, sacó el 62% de los puntos y los clasificó a octavos de la Copa Libertadores. La decisión se tomó tras la eliminación ante Estudiantes por Copa Argentina”, explicó Merlo.

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En ese sentido, aseguran que hace días la directiva se había distanciado del trabajo de Almirón, lo que provocó movimientos drásticos luego de una reunión en Rosario.

Impulsado por la eliminación de la Copa Argentina, la plana mayor de Rosario Central dejó de lado la clasificación por la Copa Libertadores, dejando sin entrenador a Vicente Pizarro.

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