Pedro Morales, quien defendió la camiseta del Vancouver Whitecaps por dos años, comentó el arribo del Niño Maravilla a CF Montreal.

El arribo de Alexis Sánchez a la MLS para jugar en el CF Montreal sigue generando diversas reacciones. Luego de 18 años en el fútbol europeo el Niño Maravilla parte al balompié de Norteamérica, siendo una de las tantas estrellas que llega a retirarse a esa liga.

Uno que conoce bien lo que le espera al tocopillano es Pedro Morales, quien entre 2014 y 2016 tuvo muy buenas campañas con la camiseta del Vancouver Whitecaps, llegando incluso a ser capitán del equipo y hasta portada del videojuego FIFA en territorio canadiense.

El ex volante aseguró que a Sánchez vivirá una grata experiencia en la MLS, sobre todo al momento del trato a los jugadores, algo clave para el bicampeón de América en estos últimos años de su carrera.

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Pedro Morales le avisa a Alexis Sánchez lo que le espera en la MLS

En charla con ADN Radio el ex Universidad de Chile y Colo Colo afirmó que “te tratan realmente como una estrella. Tuve bonitos años en Vancouver, me trataron excelente y gracias a Dios tuve la posibilidad de vivir eso después de mi paso por el Málaga. Es un trato espectacular en todo sentido. Me imagino que Alexis, con toda la carrera que ha tenido, el reconocimiento que le van a dar allá va a ser tremendo”.

“Tuve la oportunidad de ir a jugar allí. También me tocó viajar con la familia por un tema de visado. Es una ciudad muy bonita, muy tranquila, donde la principal lengua es el francés. La gente también es muy respetuosa y, en la etapa que está Alexis, va a ser una buena oportunidad para él de disfrutar del fútbol y de su familia”, añadió.

Pedro Morales llegó a ser toda una referencia en el MLS entre 2014 y 2016. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, Morales afirmó que “hoy han llegado un montón de jugadores y seguramente todos quieren vivir esa experiencia de la MLS. Es una liga súper competitiva, donde tiene todo y lo que quieras te lo da el club. Está compitiendo muy fuerte también en la Concacaf y hay buenos equipos”.

“Todo eso que se especula de que algunos jugadores van a terminar allá su carrera es cierto, seguramente los que vienen de Europa quieren vivir en Estados Unidos. Pero es un país donde puedes ir con tu familia, vivir tranquilo, la gente no te molesta mucho, así que seguramente va a ser una linda experiencia para Alexis”, concluyó.

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En síntesis