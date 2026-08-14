Ángel Guillermo Hoyos señaló que a Lionel Messi hay que acompañarlo en silencio tras la muerte de su padre hace menos de una semana.

Lionel Messi aún está de luto, luego de que el fin de semana pasado falleciera su padre, Jorge, en Argentina. A pesar del duro momento, el que expresó a través de una carta, igual jugó el miércoles pasado ante León de México.

Fue en la Leagues Cup donde ingresó en el segundo tiempo, en la derrota del Inter Miami por 3-2 ante los aztecas.

Quien debe guiarlo ahora es Ángel Guillermo Hoyos, entrenador del elenco de Florida, quien pide calma hacia el momento que vive Messi.

“Lo de Leo creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco todo, hay un gran dolor, no es de un día para otro”, fue lo primero que señaló en Estados Unidos.

Hoyos habló maravillas de Messi en el duro momento familiar que enfrenta

Hoyos pide paz para Messi

Piensa que en momentos como estos, hay que ser cautos. “El silencio es lo más acertado. La tranquilidad, la paz, que él encuentre sus momentos”, indicó.

Agrega Hoyos que “tenemos que acompañarlo siempre en ese silencio, que es un aliado para que pueda salir”.

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También quiso recalcar que se trata de “de un ser maravilloso y una familia maravillosa, quiero marcar eso porque no abundan en el mundo estas cosas”.

Inter Miami debe jugar mañana, ante el Nashville, en una nueva fecha de la MLS. Luego debe jugar ante Philadelphia, el 19 de agosto.