El delantero una vez más sonó como alternativa en el cuadro albo, sin embargo, no llegaron a acuerdo con Talleres, dueño de su carta.

Los hinchas de Colo Colo se ilusionaron con un movimiento de última hora en el mercado de fichajes, porque se habló de la opción del arribo de Bruno Barticciotto al Monumental, situación que no se produjo.

En Talleres, club dueño de su carta, no es considerado el delantero chileno, es por ello que su apellido sonó en el puntero de la Liga de Primera, sin embargo, no se pudo negociar y la opción se descartó.

El libro de pases del torneo nacional cerró este jueves, es decir, los clubes no pueden inscribir a más fichajes, por lo que la llegada de Barticciotto a Colo Colo quedó totalmente trunca.

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Presidente de Talleres asegura que Barticciotto es seguido en Argentina

Colo Colo y Tallares se quedaron sin tiempo para llegar a un acuerdo por Bruno Barti, no obstante, el ex seleccionado chileno todavía tiene chances de dejar el club cordobés.

El presidente de la T, Andrés Fassi, conversó con radio ADN e indicó que tres clubes argentinos están siguiendo al formado en Universidad Católica.

Bruno Barticciotto busca equipo. (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

“Nadie de Colo Colo me llamó, no hay nada. Las opciones son tres equipos argentinos. Bruno es un gran jugador“, dijo el dirigente transandino a la citada emisora.

Bruno Barticciotto posiblemente salga a préstamos una vez más, pero no será al fútbol chileno, sino que su carrera seguirá ligada al fútbol argentino, donde tiene pasaporte y no ocupa cupo de extranjero.

En síntesis

Bruno Barticciotto no llegará a Colo Colo tras el cierre del mercado de pases.

no llegará a Colo Colo tras el cierre del mercado de pases. El libro de pases del fútbol chileno cerró oficialmente este jueves.

cerró oficialmente este jueves. El presidente de Talleres confirmó interés de tres clubes argentinos por el delantero.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera