El ex arquero se refirió al error del emblema de Universidad de Chile en la final de la Copa Confederaciones 2017 ante Alemania.

Por medio de un emotivo video Marcelo Díaz confirmó que se retira del fútbol. El emblema de Universidad Chile decidió que al término del presente año 2026 colgará los botines, poniendo punto final a una exitosa carrera a nivel de clubes y selección.

Pese que el Chelo deja la actividad con varios trofeos y logros, también lo hace con esos tropiezos que todos los futbolistas de una u otra forma deben saber superar. Y hay uno en particular que hasta estos días de seguro sigue persiguiéndolo.

Hablamos de ese balón que perdió ante Alemania en la final de la Copa Confederaciones 2017. El volante se confió, le quitaron la pelota en la salida y permitió que los germanos anoten el 1-0 definitivo, dejando a la Roja sin el trofeo.

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Claudio Bravo detalla el día más amargo de Marcelo Díaz

Uno que vio de cerca toda esa situación fue Claudio Bravo, quien en su calidad de comentarista en ESPN afirmó que “tengo el recuerdo bien fresco de llegar al vestuario y verlo destrozado, destrozado anímicamente”.

“Todos entendemos que la equivocación en el fútbol es parte de esto, le puede pasar a cualquier jugador. Fuimos muchos los que estuvimos al lado de él apoyándolo con una buena palabra, con un incentivo, intentando tranquilizarlo”, añadió.

Marcelo Díaz fue uno de los grandes responsables en la derrota de Chile ante Alemania en la final de la Copa Confederaciones 2017. | Foto: Getty Images.

En ese sentido, el ex arquero declaró que “hay cosas que son externas, que son más de hinchas. Dentro de una interna es todo lo contrario: no hay recriminación, no hay insultos porque te equivocaste. Son palabras de ánimo, palabras de aliento, cosas que suceden dentro del fútbol”.

“Es una situación puntual dentro de muchas positivas que él tuvo en la selección. No sé cuántas veces más se equivocó perdiendo un balón. Era la primera opción de pase que yo tenía en ese entonces”, agregó.

Para cerrar, Bravo valoró que “Díaz era el jugador que más se te mostraba, el que más te pedía el balón, el que más quería participar; y la mayoría de las veces salió airoso de eso”.

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En síntesis