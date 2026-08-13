El ex delantero se refirió al anuncio de "Carepato" por su retiro del fútbol a final de año y enterró uno de los "mitos" más grandes que rodeaban a la Generación Dorada.

Luego que el volante Marcelo Díaz confirmara oficialmente que al término de la presente temporada acabará con su carrera como futbolista, quienes compartieron con él en su paso por la Selección Chilena celebraron su valiente decisión.

Es el caso de los ex futbolistas Jean Beausejour y Mauricio Pinilla, quienes en el espacio F360 de ESPN dedicaron sentidas palabras al volante y capitán de la Universidad de Chile. Aunque también hubo tiempo para salir a romper un mito.

Por muchos años, entre los hinchas de La Roja y quienes fueron parte de la Generación Dorada afirmaban que Marcelo Díaz “era el sapo” que filtraba lo que ocurría en la interna a los medios de comunicación. Fue Pinigol quien decidió contar su verdad.

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Pinilla rompe mito sobre Marcelo Díaz en La Roja

El otrora goleador del Atalanta alzó la voz mientras hablaban del Chelo en el espacio para decir “y les puedo asegurar…“, lo que provocó un momento de tensión en el espacio, perfecto para acabar con el mayor mito entorno al mediocampista.

“Lo voy a decir. De toda la historia que hay con Marcelo Díaz… ¡El no es el sapo! Por que siempre se le trató del sapo de la Selección y tal, pero él no era el sapo, era otro. Aprovecho de aclararlo, porque Marcelo es un buen tipo”, fue la sentencia de Pinilla y que provocó el gesto de aprobación de Beausejour.

Recordemos que el mito surgió luego que La Roja perdiera la final de la Copa Confederaciones 2017 en Rusia, por la cuenta mínima ante Alemania, y se instaló con fuerza en los hinchas luego que se consumara la eliminación de la Copa del Mundo.

En síntesis