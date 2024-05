En 2017 la Generación Dorada de la selección chilena estuvo a nada de conseguir un nuevo título, pero todo se derrumbó por un error garrafal de Marcelo Díaz. La Roja perdió la final de la Copa Confederaciones por la cuenta mínima luego de un terrible condoro de Carepato.

En el encuentro, el volante se confió más de la cuenta e intentó salir jugando, regalándole la pelota a los germanos. Esto terminó en el gol que costó el torneo, pero que para el mediocampista está muy en el olvido.

Y es que Carepato recordó lo que fue aquella jornada y sorprendió al revelar que no le dolió lo ocurrido. El bicampeón de América remarcó que son cosas del fútbol y que prefiere quedarse con lo bueno.

Marcelo Díaz no sufre con el recuerdo de su condoro en la Copa Confederaciones

En la final de la Copa Confederaciones 2017, Marcelo Díaz hizo una jugada que le costó a Chile el título ante Alemania. Carepato recibió un balón en el área cuando no había nadie más y, en lugar de despejar, decidió salir jugando solo. Esto lo aprovechó Timo Werner, quien le quitó el balón y se lo dio a Lars Stindl para el 1 a 0.

Marcelo Díaz perdió el balón y dejó el arco servido para que Alemania le ganara a Chile la Copa Confederaciones 2017. Foto: Getty Images.

Años han pasado desde entonces y los hinchas aún sufren al recordar ese momento, pero el volante no. Y es que en conversación con Canal 13, aseguró que no quedó con ninguna espina clavada. “Para mí no, para muchos sí. Obviamente que les dolió, pero a mí no porque es parte del fútbol y del aprendizaje que uno tiene”.

De hecho, Marcelo Díaz no se hace problemas por esa jugada y remarcó que lo ve como algo normal. “Gané dos Copa América, tuve que perder una Copa Confederaciones. Así como en mi carrera he ganado muchos títulos, también he perdido”.

“Generalmente como somos los seres humanos, siempre nos quedamos con lo malo, en vez de decir que son muchas más cosas lindas. Yo prefiero quedarme con todo lo bueno que he hecho y todo lo bueno que hicimos”, complementó.

Finalmente dijo que “esa Copa Confederaciones pudo ser nuestra, absolutamente, fue nuestro mejor partido y uno de nuestros mejores partidos a nivel internacional, pero no nos tenemos que reprochar nada. Perdimos y fue porque el rival estaba destinado a ser campeón”.

Marcelo Díaz cierra así un episodio lamentable del fútbol chileno y que lo dejó a un paso de una gloria más grande aún. No obstante, Carepato se queda tranquilo y con el placer del objetivo cumplido con lo que consiguió hasta ahora.

¿Cuáles son los números de Marcelo Díaz en la selección chilena?

Siendo uno de los hombres claves de la Generación Dorada, Marcelo Díaz ha disputado un total de 61 partidos oficiales con la selección chilena. En ellos ha conseguido 33 triunfos, 12 empates y 16 derrotas, anotando un gol y llegando a los 4.697 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Chile?

La selección chilena está cada vez más cerca de su último desafío antes de ir a disputar la Copa América 2024. La Roja enfrentará a Paraguay en un amistoso programado para el 11 de junio desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

