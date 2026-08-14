Pese a que en Argentina dieron casi por listo el arribo del arquero, lo cierto que desde muy temprano en el romántico viajero lo descartaron como refuerzo.

Universidad de Chile tuvo un ajetreado cierre del libro de pases en este mercado invernal. Los azules lograron traer en el último día de movimiento a Igor Lichnovsky y todo parecía apuntar que también al arquero argentino Facundo Sanguinetti.

Sin embargo, ese último fichaje nunca se produjo, esto a pesar de que al otro lado de la cordillera dieron casi por cerrado el acuerdo entre la U y Banfield por el meta de 25 años.

Pese al interés que tuvo el romántico viajero durante varias semanas en sumar un nuevo arquero, lo cierto es bien temprano durante la tarde del pasado jueves decidieron bajarse. ¿El motivo? Pues netamente económico, sobre todo por el esfuerzo que hizo el club para traer a Igor Lichnovsky y Tobías Reinhart.

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Los detalles de la caída de Sanguinetti en Universidad de Chile

Fue el periodista Cristián Caamaño quien explicó con lujo de detalles esta caída operación. “De pronto apareció desde Argentina que Facundo Sanguinetti era nuevo refuerzo de la U”, comenzó diciendo en Balong Radio Noite.

“Efectivamente la U estuvo durante varias semanas en conversaciones para traer un arquero, junto también con el colombiano Jordan García. Sin embargo, la U se había gastado todo el presupuesto de sueldos en Reinhart y Lichnovsky. No le quedaba mucho dinero para negociar”, añadió.

En Argentina dieron por cerrado el arribo de Sanguinetti a Universidad de Chile. | Foto: Banfield.

En ese sentido, el comunicador aseguró que “cuando le hicieron la consulta a Gago, él dijo que estaba conforme con Gabriel Castellón. ‘Si vamos a gastar un cupo en un arquero que no jugará de inmediato, que termine siendo un problema, no lo traigamos’, dijo el argentino”.

“Se tomó la decisión a eso de las 15:15 horas. Cuando salta la información de que llegaba pregunto y me dicen que era imposible, porque la persona que estaba negociando había comunicado ya que no iba a llegar. Seguramente desde Argentina había interés, pero en la U no, porque no tenía como traerlo”, concluyó.

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En síntesis