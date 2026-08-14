El relator chileno reveló la historia de cómo pasó de ser "de culto" en los videojuegos a que Konami lo firmara para ser el narrador de la popular marca.

Antes de la explosión de las redes sociales, los parches piratas de la Liga Chilena en el videojuego Pro Evolution Soccer (PES) eran una religión, con los relatos no oficiales de Claudio Palma en sus años más fuertes en el Canal del Fútbol (CDF).

Frases de culto como “No me coma las galletas, Don Caco” o “el fútbol está y nosotros estamos” se masificaron entre los niños y jóvenes, dándole al narrador un empujón de popularidad monumental que se mantiene hasta la actualidad, como el más querido del país.

En conversación con el canal de YouTube Turno, Palma entregó detalles de una historia que arrancó con sus relatos “pirateados” en el PES y que le llevó hasta la mismísima Konami, que le firmó contrato y lo tuvo de forma oficial, aunque ello terminó siendo un calvario.

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Claudio Palma y cómo piratearon sus relatos en PES

“Era medio loco porque yo no estaba en pantalla, pero llegábamos a Puerto Montt y abrían la van, y salían los comentaristas y los cabros chicos me buscaban a mí. Entonces digo: ‘¿Pero por qué?’. ‘Jugamos con tu juego, con el PES’. Y ahí empiezo y digo: ‘¿Y si demando?’. Pero no sabía de qué trataba. Invadieron, por llamarlo así, los relatos con frases mías”, explicó.

En esa línea, Palma agrega que “las frases empezaron a pegar y fue un impulso súper importante para mi carrera. Y después pasaron los años y me llamó Konami y pude poner la voz (al PES) dos años”, para luego explicar el difícil trabajo que enfrentó con la tecnológica japonesa.

“Le agradezco, pero… o sea, yo al segundo año le dije: ‘No lo quiero hacer más’. Porque eran 70 horas de grabación. Porque lo que tú hacías no era lo que se veía, no relaté nunca. A ti te pasan una tablet. Tienes que fijar nombres. Fijar ese tono medio. Después hay que ir con un tono más arriba… Y lo más complejo es previo al gol, porque los goles lo hicimos en 3 días”, complementa.

Para cerrar la historia, Palma recuerda que “el segundo año le dije a Robbye Ron (entonces CEO de PES): ‘Si no te poní con el doble no lo hago porque termino, weón, mal’. Pero mira las cosas lindas de la vida. Unos chicos te piratean y después te llama Konami y te dice: ‘Quiero que seas la voz’“.

En síntesis