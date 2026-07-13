La alegría del Negro Palma por el cariño recibido en el Mundial: “Es una caricia al alma”

Claudio Palma no se adjudica el éxito de sintonía por los relatos del Mundial, pero sí agradece el cariño que le expresa el futbolero en las calles.

Una alta sintonía es la que el Mundial ha marcado en Chilevisión, donde los relatos de Claudio Palma han transmitido mucho emotividad. De hecho, en el Argentina-Suiza del sábado en la noche, el partido llegó a casi 3 millones de personas.

El Negro Palma, como le dicen con cariño sus cercanos, está feliz por el trabajo realizado en el canal, aunque entiende que se debe tener humildad a pesar de la gran sintonía.

“Cuanto tienes la exclusividad en la televisión abierta, no me gusta arrogarme el éxito de los números, porque no hay opción de hacer un Zapping. Pero naturalmente los números de CHV son buenísimos por el Mundial”, manifiesta en charla con Redgol.

Además entiende que no se trata de algo propio, agradeciendo al equipo. “Detrás de pantalla hay un montón de gente que trabaja todo el día, me preocupo de eso. A veces se hacían dos partidos más el programa de la noche, estaban 12 horas trabajando. Se ha hecho un bonito trabajo“.

Claudio Palma tuvo un gran éxito de sintonía relatando Argentina-Suiza

El cariño a Claudio Palma en la calle: “Es lindo a los 56 años”

A pesar de los haters que aparecen en redes sociales, Claudio Palma señala que valora algo muy importante en estos días de Mundial: el cariño que le expresa el futbolero en persona.

“Es lindo que a los 56 años me quieran. Siempre dije que me iba a preparar para disfrutar el Mundial y creo que lo he disfrutado, me he sentido vivo, como hace 20 años”, indica.

“Es una caricia al alma que te permite decir gracias, nada más, es lindo lo que me expresa la gente. Muchos cabros jóvenes creen que el mundo virtual es el real y si me mando una cagada el martes (en semis) me van a reventar todos en redes, pero recibir el cariño de la gente real es algo súper lindo, no de la gente virtual. Creo que ahí hay una confusión de la juventud, pensar que ahí está la realidad”, manifiesta el relator, que estará transmitiendo las semis y la final esta semana.

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Por eso añade que “agradezco al de arriba y es un premio a haberme sacado la cresta, pues he trabajo mucho para el Mundial. Los relatores chilenos no hemos tenido la oportunidad de los argentinos de poder relatar Champions y todos los torneos. ¿Por qué hay tantos relatores en Argentina? Bueno, tienen 50 productos y está monopolizado para el cono sur. Pero ojo, no es que sean malos, son buenísimos”.

Finalmente establece que “hace tiempo no relataba, y lo he hecho a partir del espectáculo, de lo futbolístico. Si agarras un partido malo, cuesta levantarlo y en la tele no se puede mentir. Entonces el partido a uno lo lleva, con lo bueno y malo”.