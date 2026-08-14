Por medio de sus redes sociales se confirmó que el evento se realizará en el Teatro Caupolicán y que contará con la presentación de varios artistas.

Cada vez falta menos para que Mirko Jozić esté de regreso a nuestro país. El mítico entrenador campeón de la Copa Libertadores 1991 se reencontrará con Colo Colo después de más de 20 años y muchas gestiones para traerlo desde Croacia.

La cita será el 9 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro Caupolicán y será gestionado por el CSD Colo Colo, quienes por medio de sus redes sociales detallaron como será el primer evento del croata por nuestras tierras.

Este contará con la presencia de varios artistas invitados, entre ellos Pedro Ruminot, director de Relaciones Públicas, quien conversará en profundidad con quien lideró al Cacique en su título más importante de la historia.

ver también ＂Este es mi carnet de socio＂: el hermoso gesto de Mirko Jozic con Colo Colo desde Croacia

Así será el primer homenaje de Colo Colo a Mirko Jozić

Dentro de los artistas ya confirmados destacan Andrés de León, Bloque 8, Pablo Ilabaca, Princesa Alba, Cofraband y Sergio Freire. Además, dirán presente varios ídolos colocolinos e invitados especiales.

“Estamos muy contentos de poder eh anunciar el primer evento homenaje eh la bienvenida a Mirko Jozić el próximo miércoles 9 de septiembre en el Teatro Caupolicán”, declaró al respecto Edmundo Valladares, presidente del CSD.

En ese sentido, el dirigente albo señaló que “esperamos llenar junto al pueblo colocolino, junto a miles de socios y socias para dar ese primer aplauso cálido, ese primer homenaje en Chile al gran Mirko Jozić, al mejor técnico de la historia de nuestra institución”.

Cada vez queda menos para que Mirko se reúna otra con los hinchas de Colo Colo.

“De a poco también iremos dando a conocer eh algunas otras actividades, donde esperamos contar también con la participación de toda la familia colocolina para hacer de la estadía de Mirko una experiencia extraordinaria para nuestro club, para su familia y para todo nuestro pueblo”, concluyó.

La preventa exclusiva de las entradas comenzará a las 19:00 horas de hoy viernes 14 de agosto en el sistema Punto Ticket. Este será para socias y socios del CSD, contando además con un valor preferencial para ellos.

“Se vienen más homenajes y sorpresas, así que atentos a nuestras redes, porque pronto tendremos novedades”, agregaron en las redes sociales del CSD.

ver también Un exigente Mirko Jozic madruga para ver la clasificación de Colo Colo: “Pudieron jugar mejor”

En síntesis